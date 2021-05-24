Yasaklanmasına rağmen yürüdüler! Çok sayıda gözaltılar var

BU haftaki yürüyüş başlıklarını ‘Demokrasi, barış ve özgürlük’ adı altında gerçekleştirmek isteyen ‘Querdenken’ insiyatifinin protesto eylemi mahkeme kararıyla yasaklandı. Karara rağmen eylem noktasına gelen göstericiler, ‘Herkes yürüyor, neden bize izin yok’, ‘Bu ülkenin vatandaşıyım, protesto hakkım var’, ‘Korona ve aşı yalanına inanma’ sloganları ve taşıdıkları dövizlerle önce itiraz etti, ardından başkent sokaklarında polisle adeta köşe kapmaca oynadılar.

İZİN VERİLMEDİ

Emniyet birimleri cumartesi günü sabah erken saatlerde Brandenburg Kapısı ve 17 Haziran Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis bariyerleriyle cadde ve sokakların kapatılması nedeniyle 16 bin kişinin katılması beklenen göstericiler bir araya gelemedi.

Dağınık şekilde alışveriş merkezi Mall Of Berlin, Tiergarten, Potsdamer Platz üçgeninde etkili olmaya çalışan gruplara, sosyal mesafe ve maske kurallarına daha önceki gösterilerde de uyulmadığı gerekçesiyle mahkeme kararı gerekçe gösterilerek yürüyüş izni verilmedi.

Buna karşılık ara sokaklarda ilerleyen yaklaşık 300 kişilik bir grup, bir anda Leipziger Caddesi üzerine çıktı. Ana caddeler de yürüyüşü engelleyen güvenlik birimleri, grupları ara sokaklardan Unter den Linden caddesi üzerine yönlendirdi.

Polisin kapattığı her cadde ve sokakta ara yolları kullanarak yine bir araya gelmeleri, eylemciler ile polis arasında adeta kovalamacaya dönüştü. Müzeler Adası bölgesinden yeniden Leipziger Caddesi’ne çıkan eylemciler polis bariyerlerini aşamayınca önce karşılıklı itirazlar yaşandı.

Ardından caddede oturma eylemi ile protestoya devam eden küçük bir grubun polis araçlarıyla etrafı çevrildi ve cadde yeniden caddede trafiğe açıldı. Edinilen bilgilere göre yasaklanmasına rağmen gösteriye katılanlar arasında yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı ve kısa süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.