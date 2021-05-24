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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 24.05.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler! Çok sayıda gözaltılar var

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Yasaklanmasına rağmen yürüdüler! Çok sayıda gözaltılar var

Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek isteyen ‘Querdenken’ insiyatifinin iki ayrı protesto eyleminin mahkeme kararıyla iptal edilmesine rağmen, göstericiler buluşma noktasına geldi. İptal edilen protesto gösterilerine katılanlar arasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BU haftaki yürüyüş başlıklarını ‘Demokrasi, barış ve özgürlük’ adı altında gerçekleştirmek isteyen ‘Querdenken’ insiyatifinin protesto eylemi mahkeme kararıyla yasaklandı. Karara rağmen eylem noktasına gelen göstericiler, ‘Herkes yürüyor, neden bize izin yok’, ‘Bu ülkenin vatandaşıyım, protesto hakkım var’, ‘Korona ve aşı yalanına inanma’ sloganları ve taşıdıkları dövizlerle önce itiraz etti, ardından başkent sokaklarında polisle adeta köşe kapmaca oynadılar.

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

İZİN VERİLMEDİ
Emniyet birimleri cumartesi günü sabah erken saatlerde Brandenburg Kapısı ve 17 Haziran Caddesi üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis bariyerleriyle cadde ve sokakların kapatılması nedeniyle 16 bin kişinin katılması beklenen göstericiler bir araya gelemedi.

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Dağınık şekilde alışveriş merkezi Mall Of Berlin, Tiergarten, Potsdamer Platz üçgeninde etkili olmaya çalışan gruplara, sosyal mesafe ve maske kurallarına daha önceki gösterilerde de uyulmadığı gerekçesiyle mahkeme kararı gerekçe gösterilerek yürüyüş izni verilmedi.

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Buna karşılık ara sokaklarda ilerleyen yaklaşık 300 kişilik bir grup, bir anda Leipziger Caddesi üzerine çıktı. Ana caddeler de yürüyüşü engelleyen güvenlik birimleri, grupları ara sokaklardan Unter den Linden caddesi üzerine yönlendirdi.

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Polisin kapattığı her cadde ve sokakta ara yolları kullanarak yine bir araya gelmeleri, eylemciler ile polis arasında adeta kovalamacaya dönüştü. Müzeler Adası bölgesinden yeniden Leipziger Caddesi’ne çıkan eylemciler polis bariyerlerini aşamayınca önce karşılıklı itirazlar yaşandı.

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Ardından caddede oturma eylemi ile protestoya devam eden küçük bir grubun polis araçlarıyla etrafı çevrildi ve cadde yeniden caddede trafiğe açıldı. Edinilen bilgilere göre yasaklanmasına rağmen gösteriye katılanlar arasında yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı ve kısa süre sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

Yasaklanmasına rağmen yürüdüler Çok sayıda gözaltılar var

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