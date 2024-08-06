‘Yasak girişimi, AfD’yi güçlendirir’

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ALMANYA’da sağ popülist AfD’nin yasaklanması tartışmaları yeniden alevlenirken, CDU’da bu konuda ciddi görüş ayrılığı yaşanıyor. 2020-2021 yıllarında Federal Hükümetin Doğu Sorumlusu olarak görev yapan CDU Federal Meclis milletvekili Marco Wanderwitz, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı’nın ‘kesinleşmiş aşırı sağcı’ olarak nitelediği ve bazı eyaletlerde faaliyetlerini izlediği AfD’nin yasaklanması için sonbaharda başvuracağını açıkladı. Bazı STK’ların ise AfD’nin yasaklanması için Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmak için çalışma yaptıkları belirtildi. Aynı zamanda Politik Güzellik Merkezi’nin, AfD’nin aşırı sağcı faaliyetlerinin kanıtı olarak 2 bin 400’ün üzerinde belge toplandığına dikkat çekildi.

CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann ise yasağa karşı olduğunu söyledi. Yasak girişiminin AfD’yi daha da güçlendireceği belirten Linnemann, “Tanıdığım birçok AfD seçmeni ırkçı değildir. Onlar protesto seçmenidir. Diğer partilerin politikalarını protesto ettikleri için AfD’ye oy veriyorlar” dedi.

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LINNEMANN’A TEPKİ

Linnemann’ın bu yöndeki açıklamasına çok sayıda vatandaş, çeşitli kurum ve kuruluşlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Anayasa düşmanı, özgürlükçü hukuk devleti karşıtı bir partinin bu ülkede geçerli yasalara göre yasaklanmasının mümkün olduğu paylaşımında bulunuldu. Bazıları da Linnemann’ı, AfD’nin Almanya için ne denli br tehdit ve tehlike olduğunu kavramamış olmakla suçladılar. Politik Eğitim Federal Merkezi Thomas Krüger de “AfD’ye sadece protesto nedeniyle oy verildiğini düşünenleri uyarırım. Seçmenler bu partiyi istiyor. Bu durum da işin ne nedenli ciddi olduğunu gösteriyor” diyerek uyarıda bulundu.