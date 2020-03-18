Yasak bugün 12.00’de başlıyor

Wilmes’in açıklamasına göre kısıtlamalar bugün saat 12.00’de başlayacak ve 5 Nisan’a kadar devam edecek. Bu bağlamda acil durum için ya da iş, market, eczane, banka, postane ve akaryakıt istasyonuna gitmek için evden çıkılabilecek, diğer çıkışlar yasaklanacak. Belçika’da marketler ve eczaneler dışındaki mağazalar ve pazar yerleri kapatılacak. Süpermarketlerde ise zorunlu mesafe kuralı korunurken, bir kişinin 30 dakikadan fazla içeride kalmasına izin verilmeyecek.

İş yerleri, evden çalışma imkânı sağlayacak ve video konferanslara ağırlık verecek. Bunun mümkün olmadığı durumlar için çalışanlar arasına yeterli mesafe koyulacak. Bunları yerine getiremeyen iş yerlerinin kapatılması tavsiye edilirken, şartların karşılanmaması durumunda işletmelere ceza kesilecek. Kısıtlamalar polis denetiminde yürütülürken, toplantılara izin verilmeyecek. Kişilerin ‘1.5 metre uzak durma kuralına uyarak’ aile bireyleriyle yürüyüşe çıkması ve spor yapmasına izin verilecek.

Eğitime ara verilen, tüm kültürel ve spor etkinlikleri iptal edilen Belçika’da kafe, restoran ve eğlence yerleri de kapatılmıştı. Mağazalar ise sadece hafta içi hizmet veriyordu.