O soğukta 12 saat beklediler

KAOS, bazı TIR şoförlerinin akşam saatlerinde yasağı dinlemeyerek trafiğe çıkması üzerine yaşandı. Kuyrukta takılı kalan binlerce insan araçlarının içinde hapsoldu. TIR’ların kardan kurtarılması çalışmaları yaklaşık 12 saat sürdü. Bu süre boyunca kuyrukta kalanlar donmamak için araçları içinde bekledi. Yoğun kar yağışı ve soğuklar büyük şehirlerde ulaşımın aksamasına da neden oldu. Birçok şehirde tren ve banliyö seferleri ikinci günde de iptal edildi. Alman Demiryolları, özelikle orta ve kuzey bölgelerdeki şehirlerarası tren seferlerini çarşambaya kadar iptal etti. Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, ülkenin orta ve kuzey kesiminde yaşayan vatandaşların çarşamba gününe kadar trafiğe çıkmaması ve zorunu olmadığı sürece seyahat etmemesi uyarısında bulundu. DONDURUCU SOĞUKLAR DEVAM EDECEK

Alman Meteoroloji Dairesi önümüzdeki günlerde de Bavyera, Baden-Württemberg, Hamburg’da yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Ancak ülke genelinde hafta sonu olduğu gibi yoğun kar yağışı beklenmiyor. Dondurucu soğukların ise hafta sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Bu nedenle insani yardım organizasyonları büyük şehirlerdeki evsizler için hizmet verecek. Yardım kuruluşları bu bağlamda çalışacak gönüllerin kendilerine başvurmasını istedi.





