Yaşadıkları milyonları ağlattı

Alfons Blum, Almanya’nın doğu kentlerinden Gera’da korona önlemleri karşıtı bir gösteriye katıldı. Alman kamu televizyonu ARD ekibi, 84 yaşındaki Blum’a koronavirüs salgını en çok yaşlı insanları tehdit ediyor olmasına rağmen neden protestoya katıldığını sordu. Blum’un kameralar önünde ağlayarak anlattıkları yürekleri dağladı. Bakımevinde yatan demans hastası eşini mart ayı ortasından beri göremediğini söyleyen yaşlı adamın bir anda gözleri doldu ve başladı anlatmaya: “Meleğimi göremediğim için çok acı çekiyorum. Ruhuma işkence yapıyor. Gözlerime uyku girmiyor. Uyku ilaçları da fayda etmiyor. Ben meleğimi ilk günkü gibi seviyorum.”

Alfons Blum kameralara konuşurken, aşırı sağcı olduğu sanılan bir gösterici yaşlı adama dönerek, “Devlet televizyonlarına konuşursan, hayatının kontrolünü kaybedersin” diye bağırıyor. Birçok gösterici de alkış tutarak genç göstericinin yaşlı adama bağırmasını destekliyor. Ancak Blum’un bu tepkilere verdiği, “Akıllı ve sağduyulu kalmalıyız” cevabı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve yaşlı adama destek yağdı. ARD Extra kanalındaki görüntüleri 3.5 milyon kişi izledi.





TÜM UMUDU 8 HAZİRAN

Almanya’da mart ayının ortasından beri korona nedeniyle bakımevleri ve hastanelerde ziyaretçi yasağı var. Bu yasak günde iki saatliğine sadece bir ziyaretçi izniyle yumuşatıldı. Ancak bakımevlerinin sağlık idarelerine taslak sunması ve onay alması gerekiyor. Henüz onay işlemi tamamlanamadığı için Alfons Blum eşini bir türlü ziyaret edemiyor. Alfons Blum’un tüm umudu 8 Haziran. Bu tarihte evliliklerinin 63’üncü yılını kutlayacaklarını söyleyen Blum, “En geç o gün meleğimi kollarımın arasına almak istiyorum” dedi.

Almanya’da hafta sonları on binlerce insan korona önlemlerine karşı gösteri yapıyor. Bu gösterilere daha çok aşırı sağcılar, AfD yanlıları, komplo teorisi savunucuları ve aşı karşıtları katılıyor. Ancak Alfons Blum’un öyküsü protestocular arasında önlemlerden birebir etkilenen insanlar olduğunu da gösterdi.