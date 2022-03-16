Yaşadığı travma yüzünden Ukrayna’ya geri dönüyor

Haberin Devamı

UKRAYNALI 18 yaşındaki genç kız, savaştan kaçan mültecilerin konakladığı Ren Nehri’nde demirli ‘Oscar Wilde’ adlı gemide 6 Mart günü hayatının kâbusunu yaşadı. Yine Ukraynalı oldukları belirlenen iki erkek, zorla odasına girdikleri genç kıza tecavüz etti. Express gazetesinde yer alan bilgiye göre, tecavüzcülerden biri 37 diğeri ise 26 yaşında. ‘Oscar Wilde’ adlı gemide mülteci olarak bulundukları kaydedilen iki saldırganın da Kuzey Afrika kökenli Ukrayna vatandaşı oldukları belirlendi. Polis, saldırganların pasaportlarının sahte olup olmadığını araştırıyor. Gazetenin haberine göre olay sırasında ‘Oscar Wilde’ adlı gemide yaklaşık 20 Ukraynalı mülteci vardı. Toplam 176 kişi kapasiteli gemi otelde, güvenliği sağlaması için bir güvenlik şirketi de bulunuyordu. Tecavüz kurbanı genç kızın şikâyetçi olduğu iki saldırgan gözaltına alınırken, savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı. Ukraynalı genç kadının korkunç saldırı sonrasında Almanya’da kalmak istemediği için önce Polonya’daki bir mülteci kampına gittiği, oradan da Ukrayna’ya geri dönmek istediği öğrenildi.