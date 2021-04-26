Yasa geldi Berlin karıştı: ‘Maskeler yukarı naziler dışarı’

HAFTA sonu kentin pek çok noktasında düzenlenen protestolarda ‘korona inkarcısı gruplar’ hükümetin karantina kararlarını sert dille eleştirerek, aşı olmayı, maske takmayı reddetti. Düzenlenen karşı eylemde ise ‘AfD’ye yer yok’, ‘Naziler Dışarı’ diye eylem yapıldı. Berlin Neukölln İlçesi Lipschitz Meydanı’nda ‘Nazilere yer yok’ sloganı altında bir miting düzenlendi. Irkçılık karşıtı çalışmalarıyla tanınan Neukölln Dayanışması adına konuşan Irmgard Wurdack, “Bugün pandemi inkarcılarına, Müslüman ve Yahudi düşmanlarına, eski ve yeni nazi gruplarına karşı bir aradayız” dedi. ONLARI YENİ BİR ÖZGÜVENE KAVUŞTURUYOR

Koronayı inkar ederek meydanlarda eylem düzenleyen Querdenken organizasyonunun ‘aşırı sağ yanlısı’ olduğuna da dikkat çeken Irmgard Wurdack, “İnkarcılarının arasında yer alan herkesin nazi yanlısı olmadığını biliyoruz. Ancak ‘Querdenken’ oluşumu; içinde nazileri de barındıran grupların bir parçasıdır. Nazilerle beraber yürüyenler, onları zararsızmış gibi görenler onları yeni bir özgüvene kavuşturuyor. Kızgın ve şiddet dolu bir altyapının hazırlanmasına neden oluyorlar” diye konuştu. AfD’YE OY VEREN NAZİYE OY VERİYOR

Konuşmasında geçtiğimiz yıllarda yaşanan Kassel, Halle, Hanau kentlerindeki ırkçı saldırılara da dikkat çekerek kamuoyunu uyaran Wurdack, “Önümüzde yaklaşan genel seçimler var. Kim AfD ye oy veriyorsa, bilsin ki nazilere oy veriyor. Bizim tek alternatifimiz sınır tanımayan, uluslararası dayanışmalardır. Naziler ve ırkçılara karşı her zaman her yerde mücadeleye devam edeceğiz. Maskeler yukarı, naziler dışarı” dedi. CHE GUEVARA BAYRAĞI TAŞIDILAR

Pandemi inkarcılarının caddenin karşı tarafında düzenlediği ‘Biz çokuz!’ eyleminde Che Guevara bayrakları taşımaları ise şaşkınlık yarattı. Hükümetin korona kararlarını eleştiren, karantina, aşı, maske karşıtı eyleme katılanlar, çocuk oyunu Mario karakteriyle ‘Korona Yok’ diyerek pandeminin bir yalan olduğunu dile getirdiler. Sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı eylemde, polis memurları mesafe kurallarını göz ardı edenleri defaten uyarmak zorunda kaldı.



