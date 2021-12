Yarının kadın yıldızları yolda

Haberin Devamı

Aynı zamanda güzel, sempatik ve espritüeller de.

Sena “Müzik benim yaşam biçimim, kendimi bildim bileli piyanomun başındayım” diyor.

Bahar da “Kemanı artık elim ayağımmış gibi hissediyorum, vücudumun bir parçası gibi” diyor.

“İlk kemanı tuttuğumda 9 yaşındaydım” diyen Bahar, 2012 yılında sonradan adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı olan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na yarı zamanlı öğrenci olarak kabul edilmiş ve sanatçı Yonca Sülün’den keman dersleri almış.

Daha sonraki yıllarda da aynı konservatuvarda lise eğitimi boyunca, Yonca Sülün öğretmenin de hocası olan ve Türkiye’de bugün orkestralarda keman sanatçısı ve solist olarak yer alan pek çok değerli müzisyene hocalık yapmış Veniamin Varshavsky ile çalışmış.

Ve bu yıl pandeminin yarattığı ağır koşullar altında, Hamburg Hochschule für Musik und Theater’ın (Hamburg Müzik ve Tiyatro Yüksek Okulu) keman bölümü sınavlarını başarıyla vererek Prof. Andreas Röhn’ün sınıfına kabul edilmiş.

Orkestra şefi Gürer Aykal, kemancı Bahar Erünsal ’ı alkışladı.

‘BİRAZ GÖZÜMÜ KORKUTMUŞTU’

“Pandemi nedeniyle başvurularda çok fazla yığılma olmuştu ve sadece 3 öğrenci kabul edilecekti. Bu başlangıçta biraz gözümü korkutmuştu açıkçası, ama sonuçlar açıklandığında o 3 kişi arasında adımı görmek beni inanılmaz gururlandırdı” diyor Bahar.

Çok iyi anlaştığı küçük kız kardeşi Sena, “Ablam kemana başladığında çok özendiğimi hatırlıyorum, belki biraz da kıskanmış olabilirim” diyor şaka yollu.

“Tabii ki ben de müziği çok seviyordum. Hem dedem hem de yuvadaki öğretmenlerim anne-babama kulağımın çok iyi olduğunu ve mutlaka konservatuvarda eğitim almam gerektiğini söylüyorlarmış” diyor Sena.

Ama o piyano çalmayı çok istemiş ve henüz 5 yaşındayken de özel ders almaya başlamış.

Ablasıyla aynı yıl sınavları kazanıp, aynı konservatuvarda 5. sınıfa kadar yarı zamanlı, yani ilkokulun yanı sıra haftanın belirli günlerinde, 5. sınıftan 9. sınıfa kadar da tam zamanlı piyano eğitimi almış.

Hem de “Canım öğretmenim” dediği hocası Dr. İris Şentürk’ün sınıfında.

Sena da ablası Bahar gibi sınavları başarıyla verip Berlin’deki Carl Philippe Emanuel Bach Musik Gymnasium’da (Müzik Lisesi) okumaya hak kazanmış ve “Bugün eserleri klasik müziğe hiç ilgi duymayan kişilerin bile kulağında yer etmiş büyük bestecilerin hemen hemen hepsi bu coğrafyada doğmuş ve yetişmiştir” dediği Almanya’nın yolunu tutmuş.

Paralel olarak da haziran ayından bu yana Berlin’deki Hochschule für Musik ‘Hanns Eisler’de (Hans Eisler Müzik Yüksek Okulu) Prof. Konrad Engel’in piyano öğrencisi olmuş.

Anne Ahsen ve baba Reşat Erünsal her zaman Sena ile Bahar’ın yanında oldu.

“Hans Eisler, Klasik Batı Müziği eğitimi almak isteyen insanlar için erişilmesi çok zor bir okul. Üniversite eğitimi veriyor ve her sene dünyanın her yerinden müthiş müsizyenler başvuruyor. Henüz 14 yaşında bunu başarabildiğim için ülkem adına haklı bir gurur duyuyorum, çok mutluyum” diyor Sena.

BİRÇOK ÖDÜL ALDILAR

Sena da Bahar da şimdiye kadar katıldıkları yarışmalarda birçok ödül aldı.

Bahar, 2018 Mart, Sırbistan Uluslararası İnternet Müzik Yarışması ikincilik ödülü, 2019 Mart, Prag’da düzenlenen 7. Uluslararası Josef Micka Keman Yarışması Mansiyon ödülü, 2020 Ocak, 1. Uluslararası Ceren Necipoğlu Oda Müziği Yarışması Jüri Özel Ödülü ve 2021 Nisan, Amerika’da düzenlenen King’s Peak International Music Competition’da birincilik ödülü aldı.

Bahar Erünsal

Bu yıl İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen ve orkestrayı şef Gürer Aykal’ın yönettiği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri’nde solist olarak Cemal Reşit Rey’in Adagio, Allegro eserini seslendirdi.

Bununla çok gurur duyduğunu söylüyor Bahar.

Sena da, 2017 Mayıs, 12. Uluslarası Pera Piyano Yarışması Mansiyon ödülü, 2017 Eylül, Bulgaristan’da düzenlenen 5. Heirs of Orpheus Yarışması birincilik ve Jüri Özel Ödülü, 2019 Haziran, Milano’da düzenlenen 9. Uluslararası ‘Piano Talents’ Piyano Yarışması ikincilik ödülü, 2019 Temmuz, International Music Competition Salzburg ‘Grand Prize Virtuoso’da ikincilik ödülü, 2020 Nisan, Sırbistan Uluslararası İnternet Müzik Yarışması ikincilik ödülü, 2020 Temmuz, ‘Online Piano Competition for the Youth in Europe’da ikincilik ödülü ve 2020 Eylül, ‘30th Young Musician International Competition Citta di Barletta’da ikincilik ödülü aldı.

Ve eğitimlerini Almanya’da sürdüren ‘Yarının Kadın Yıldızları’ Bahar ile Sena, “İdil Biret ve Gülsin Onay sizler için ne ifade ediyor?” soruma da “İdil Biret ve Gülsin Onay, sadece ülkemiz için değil dünya çapında önemli müzisyenler. İkisiyle de tanışma, dinleme ve çalışma şansımız oldu. Zekâları, enerjileri inanılmaz, tek kelimeyle büyüleyici. Rol model olma noktasında ‘evet bizim için yaşayan iki idol’ diyebiliriz” cevabını verirken duygulandıklarını da gizleyemediler.