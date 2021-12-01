Bugün yine toplanacaklar... Sıkı tedbirler geliyor...

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FEDERAL hükümet, Noel’e kadar yeni ve hatırlatıcı aşıları teşvik ederken, 30 milyon aşılama hedefliyor. Özellikle aşı yaptırmayanlara ciddi anlamda sosyal temas kısıtlaması da öngörülüyor. En tartışmalı konulardan birini ise ülke genelinde geçerli olacak aşı zorunluluğu oluşturuyor. Seçimler öncesi aşı zorunluluğuna karşı olduklarını belirten birçok siyasetçinin bu konuda ‘u’ dönüşü yapmasıyla ülke genelinde aşının zorunlu olması, konuyla ilgili yasa önerisinin ise şubat ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Kısa zaman sonra başbakanlığı devralacak olan SPD’li Olaf Scholz, Bild gazetesine verdiği demeçte konuyla ilgili yasa önerisi gelmesi durumunda destekleyeceğini açıkladı.