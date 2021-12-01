Bugün yine toplanacaklar... Sıkı tedbirler geliyor...

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Almanya’da koronavirüs salgınında dördüncü dalganın önüne geçebilmek için alınacak önlemler konusunda önceki gün toplanan federal hükümet yetkilileri ile eyalet başbakanları, bugün bir kez daha bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda Almanya genelinde geçerli olacak kapsamlı kararlar alınması bekleniyor.
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FEDERAL hükümet, Noel’e kadar yeni ve hatırlatıcı aşıları teşvik ederken, 30 milyon aşılama hedefliyor. Özellikle aşı yaptırmayanlara ciddi anlamda sosyal temas kısıtlaması da öngörülüyor. En tartışmalı konulardan birini ise ülke genelinde geçerli olacak aşı zorunluluğu oluşturuyor. Seçimler öncesi aşı zorunluluğuna karşı olduklarını belirten birçok siyasetçinin bu konuda ‘u’ dönüşü yapmasıyla ülke genelinde aşının zorunlu olması, konuyla ilgili yasa önerisinin ise şubat ayında Meclis’e gelmesi bekleniyor. Kısa zaman sonra başbakanlığı devralacak olan SPD’li Olaf Scholz, Bild gazetesine verdiği demeçte konuyla ilgili yasa önerisi gelmesi durumunda destekleyeceğini açıkladı.
FİKİR DEĞİŞTİRDİLER Bu konuda parti meclis grubu olarak ortak bir karar alınmayacağını, milletvekillerinin kendi kararlarını kendilerinin vereceğini ifade eden Scholz, seçim öncesinde böyle bir tartışmayı gereksiz bulduğunu açıklamıştı. Aynı şekilde seçimler öncesinde aşı zorunluluğuna karşı olduğunu söyleyen Bavyera Başbakanı Markus Söder, FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Daniel Günther ve Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann da bu konuda fikir değiştirerek aşı zorunluluğundan yana görüş belirtti. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck ise “Tabii ki zorunlu aşılama, bireyin özgürlüğüne geniş kapsamlı bir müdahale olacaktır. Ancak bu, yaşamı ve nihayetinde toplumun özgürlüğünü de korur” dedi.
ALINMASI BEKLENEN KARARLAR ŞUNLAR * Noel’e kadar 30 milyon aşılama hedefi. Aşılamanın hızlandırılması için doktorların yanı sıra eczaneler, hasta bakıcılar ve hemşirelerin de aşı yapmasına izin verilmesi planlanıyor. * Aşı süresinin 6 ayla sınırlandırılması öngörülüyor. Buna göre ikinci aşının üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşının geçerlilik süresi bitmiş olacak ve hatırlatıcı aşı yapılması gerekecek. * Almanya genelinde perakende satış dükkânları ile gastronomiye sadece aşılı olanlar ile iyileşenlerin girmesine izin verilecek. Dans edilen veya yakın temasın olduğu kapalı mekânlara aşı yaptıranlar bile negatif test ibraz ederek girebilecek. Eczane, süpermarketler, ev ve bakım ürünleri satılan dükkânlar bu kuraldan istisna tutulacak. * Ülke genelinde aşı olmayanlara yönelik ciddi sosyal temas kısıtlamaları planlanıyor. Buna göre kamusal veya özel alanlarda aşısızların yer aldığı özel buluşmalar, kişinin kendi hane halkı ve başka bir haneden kişilerle buluşması en fazla iki kişi ile sınırlandırılacak. 14 yaşın altındaki çocuklar istisna tutulacak. * Kulüpler, diskolar ve benzeri kapalı tesisler veya etkinlikler, insidansın ve hastaneye yatışların yüksek olduğu bölgelerde kapatılacak ya da yasaklanacak. * Büyük etkinlikler önemli ölçüde kısıtlanacak. ‘2G’ ve ‘2G plus’ kuralları burada da geçerli olacak. * Okullarda maske zorunluluğu yeniden gelecek. * Yaşlılar ve huzurevleri gibi özel tesislerde çalışanlar için aşı zorunlu olacak. Genel anlamda aşı zorunluluğu ise Federal Meclis’te ayrıca gündeme getirilecek ve oylamaya sunulacak. * Başbakanlık’ta bir bilimsel uzman komitesi kurulacak. Komite, haftada bir toplanıp ortak önerilerde bulunacak. * Futbol maçlarının da seyircisiz oynanması gündemde.