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HABERLERAvrupa Haberleri

Yarın Omikron için toplanacaklar

#Koronavirüs#Omikron#Karl Lauterbach
Yarın Omikron için toplanacaklar

Avrupa’da büyük endişe yaratan koronavirüsün Omikron varyantı, Almanya’da sert tedbirleri gündeme getirdi. Federal hükümet ani bir kararla yarın salgınla ilgili kararlar almak için bir araya gelecek.

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Eyalet başbakanlarıyla birlikte yapılacak korona zirvesinde sosyal temasın kısıtlanmasına yönelik öneriler ele alınacak. Hükümetin, korona salgınıyla mücadelede Uzmanlar Danışma Konseyi açıklama yaparak, acilen sosyal temasın sınırlandırılması tavsiyesinde bulundu. Danışma Konseyi, Omikron varyantının salgına yeni bir boyut getirdiğine dikkati çekti.

Yarın Omikron için toplanacaklar
Omikron’un diğer varyantlara göre hızla yayıldığı belirtilirken, aşının da bunu engelleyemediği kaydedildi. Yaklaşan Noel tatili öncesinde alınacak kararların Noel gecesini kapsayıp kapsamayacağı merak ediliyor. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Hollanda’da olduğu gibi Noel öncesinde kapanma olmayacağını belirtmişti. Ancak Uzmanlar Danışma Konseyi’nin açıklaması sonrası planın değişebileceği belirtiliyor. Bild TV’ye konuşan Lauterbach, Omikron varyantının tehlikesine dikkat çekerken, “Kaplanla aynı evde yaşanmaz” dedi.

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#Koronavirüs#Omikron#Karl Lauterbach

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