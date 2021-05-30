Yarın ‘Dünya Sigarayı Bırakma’ günü

AMAÇLARININ öncelikle genç kuşaklara tütün kullanımımın çok yönlü zararlarını gösterip, sigaraya alışmalarını önlemek olduğunu belirten Şaşmaz, “Aynı zamanda sigara tiryakisi yetişkinlere de ulaşıp, bir an önce bu kötü alışkanlıktan vazgeçmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz” dedi. Dünyada 1.1 milyar kişinin sigara içicisi olduğunu hatırlatan Şaşmaz, hem insan sağlığına ve doğal çevreye zarar veren, hem de ekonomik ve doğal kaynakların israfına yol açan tütün kullanımın yaygınlığı nedeniyle 31 Mayıs’ın yanı sıra, her yıl 9 Şubat ve 20 Kasım tarihlerinin de DSÖ tarafından ‘sigara alışkanlığıyla mücadele’ ve ‘sigara kullanımından vazgeçirme’ amaçlı bilgilendirme günleri olarak ilan edildiğini belirtti. Koronavirüsün neden olduğu kovid-19 hastalığının öncelikle insanların solunum sistemini hedef aldığını ve sigara alışkanlığı nedeniyle zayıflayan akciğerlerin hastalığa daha çabuk yenildiğini hatırlatan Şaşmaz, şunları söyledi:

‘ZARARLARI SAYMAKLA BİTMEZ’

“Bilindiği gibi bu hastalıkla mücadele için insanların toplu bulunduğu yerlerde maske takılması en önemli koruma önlemlerinden biri. Ancak sigara alışkanlığı olanlar, sigara içmek için bulundukları ortamlarda maskelerini indiriyor. Böylece bir yandan sigaranın dumanıyla çevrelerindeki insanlara zarar verirken, diğer yandan da virüsün yayılmasına da katkıda bulunuyor. Bu yüzden pandemi döneminde sigaranın zararları daha da artmış durumda. Başlangıçta zevk veren ve hatta sağlıklı bir davranış olarak görülen tütünün zararlarının fark edilmesinden sonra, 20’nci yüzyılın başından itibaren sigara alışkanlığıyla mücadele amacıyla çalışmalar başlatıldı. Kimileri tarafından önceleri ilaç sanılan tütünün zararları ortada olmasına rağmen milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. 2002 yılında Almanya’da kurduğumuz dernek çalışmaları kapsamında bu zararlı maddeye olan alışkanlığın yaygınlaşmasını önlemek için bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Sigaranın zararları saymakla bitmez.

‘İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANI’

“İnsan sağlığına zararının yanı sıra kağıdından paketine kadar sigaranın üretimi için tüketilen ormanlar, tütünün yakılmasıyla çevreye salınarak insanlara ve doğaya zarar veren zehirli gazlar. Giysilerimizi sigara kokusundan arındırmak için sık sık yıkamak için kullanılan deterjanın çevreye zararını düşünün. Sigara üretimi ve tüketimine harcanan paraları. Biz ‘Sigarasız Yaşam Derneği’ gönüllüleri olarak tütün ve tütün mamüllerini insanlığın, doğanın ve demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye’de 1920’de sigara ve içki bağımlığıyla mücadele amacıyla kurulan Yeşilay’ın çalışmalarını örnek alıyoruz. Yaşadığımız Almanya’da bu konuda faaliyet gösteren kurumlarla da birlikte hareket ediyoruz. Sigarasız bir dünyanın çok daha güzel, çok daha yaşanılır olacağını savunuyoruz.”