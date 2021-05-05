Yarın Dünya sevgiyle dönecek! Online sufi müzik konseri!

BU özel konserde ünlü İran’lı müzisyen Seyed Ali Jaberi öncülüğündeki Hamdel Müzik Topluluğu’na Sema dansı ile Serap Yılmaz eşlik edecek. Hamdel Müzik Topluluğu; dünya çapında konserler vermiş, İran kökenli olup İngiltere’de yaşayan profesyonel müzisyen ve tasavvuf araştırmacılarının yer aldığı çağdaş tasavvuf müzik grubu. Konser, 6 Mayıs Perşembe günü saat 19.30’da (Londra Saati) canlı yayınlanacak ve bilet sahipleri tarafından ilk yayından sonraki 24 saat boyunca izlenebilecek.



‘SEVGİ SİZİNLE HER ŞEY ARASINDAKİ KÖPRÜDÜR’

Serap Yılmaz, tekrar eden kendi etrafında dönüş dans formunun 1000 yıldan daha eski olduğunu, ilk olarak Şamanizm dans ritüellerinde ortaya çıktığını ve 13. yüzyılda Mevlana tarafından bir tasavvuf geleneği haline gelerek günümüze ulaştığını belirtti. Yılmaz, Sema dansı sırasında, egoyu ve dünyevi bağları geride bıraktığını, yaratılmış tüm güzelliklere büyük hayranlık duyduğunu, tüm insanlığı sevgiyle kucaklayabildiğini ve derin bir mutluluk hissettiğini dile getirdi. Sema dansı süresince Yaradan’a odaklandığını belirten Serap, “Bizi bir araya getiren, bağlantıda tutan ve daha iyi bir insan olmamıza yardımcı olan ilahi sevgidir” diye ekledi. “Dünya sevgiyle dönüyor, ben de öyle” dedi. Yılmaz, Mevlana’dan güzel bir alıntı yaparak konuşmasını şöyle tamamladı: “Sevgi, sizinle her şey arasındaki köprüdür.” SERAP YILMAZ KİMDİR?

Serap Yılmaz, Bulgaristan ve Makedonya’dan göçmen Türkiye kökenli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Lisansını turizm alanında, yüksek lisansını Uluslararası İşletme Yönetimi alanında Manchester’da tamamladıktan sonra, farklı bir kariyer yoluna yönelen Yılmaz, Londra’da Psikodinamik Danışmanlık ve Psikoterapi alanında ikinci yüksek lisansını yaptı. Aynı zamanda Hatha Yoga öğretmeni olan Serap Yılmaz, 2015 yılından bu yana Sema ve ruhani danslar yapıyor. Amerika (sekiz eyalet), Bahamalar, Bulgaristan, Estonya, Yunanistan ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde canlı performanslar sergiliyor ve atölye çalışmalarının yanı sıra, panellerde ve üniversitelerde konuşmalar yapıyor.



SANAT VE MÜZİK TERAPİSİ YAPIYOR

Şu anda İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi’nde, hastalara yoga, bilinçli farkındalık, sanat ve müzik terapi seansları uyguluyor ve psikoterapist olarak staj yapıyor. Yılmaz, 2015-2018 yılları arasında Manchester Türk-İngiliz Derneği’nin başkan ve başkan yardımcılıklarını yaparken topluma sunulan hizmetlerle adından söz ettirdi. Türk ve İngiliz toplumunu eğitim ve kültürel etkinliklerle bir araya getiren dernek, Türkiye’nin zengin kültürünü Birleşik Krallık’ta tanıtarak iki ülke arasında dostluğu pekiştirme amacındaydı.