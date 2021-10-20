Yarın başlıyor... İlk konu ‘Modern Devlet ve Demokrasi’...

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ÖN görüşmelerde kısa bir süre içinde uzlaşmaya varıldığı halde koalisyon pazarlıklarının zorlu geçmesinin beklendiği görüşü şimdiden ağırlık kazanmaya başladı. Pazarlıkların 22 ayrı çalışma grubunda her partiden 96 politikacı ve uzmanın katılımıyla sürdürülmesinin öngörüldüğü de belirtildi. İlk görüşmelerin ‘Modern Devlet ve Demokrasi’ adı altında oluşturulacak çalışma grubunda başlayacağı açıklandı. Bu grupta özellikle seçim hakkı ve katılım gibi konulara öncelik verileceği kaydedildi. Daha sonraki günlerde ‘Dijital Yaratıcılık ve Dijital Altyapı’, ‘Yaratıcılık, Bilim ve Araştırma’, ‘Ekonomi’, ‘Çevre ve Doğa Korunması’, ‘Tarım ve Beslenme’, ‘Sosyal Devlet, Emeklilik’ gibi başka çalışma gruplarında görüşmelerin sürdürülmesi planlandı.

NOEL ÖNCESİ PLANLARI

Müstakbel ortaklar arasında başta yeni yatırımlar için taze borç alınması olmak üzere bazı alanlarda ciddi görüş ayrılığı yaşandığı için pazarlıkların haftalarca sürmesinin, anacak uzlaşmaya varmalarının beklendiği belirtildi. 2017 yılındaki genel seçimlerden sonra Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Yeşiller’le ‘Jamaika koalisyonu’ oluşturmak için haftalarca sürdürdükleri görüşmelerde, “Yanlış yönetmektense yönetmemek daha iyi” diyerek masayı son anda terk eden FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in açıklamalarından bu kez iktidarda söz sahibi olmakta kararlı olduğu görüldü. “Noel’e (24 Aralık) kadar yeni hükümeti kurarız” diyen SPD’li Olaf Scholz büyük bir olasılıkla başbakanlık koltuğuna oturacak.

CDU/CSU’DA DÜŞÜŞE DEVAM

Son kamuoyu yoklamalarında, genel seçimlerde toplam oyların ancak yüzde 24.1’ini alarak tarihi bir yenilgiye uğrayan CDU/CSU’da düşüşün devam ettiği ortaya çıktı. Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa SPD’nin yüzde 28, CDU/CSU’nun yüzde 19, Yeşiller’in yüzde 16, FDP’nin yüzde 14, Almanya için Alternatif’in (AfD) yüzde 11 ve Sol Parti’nin yüzde 5 oy alacağı saptandı. Son genel seçimlerde SPD yüzde 25.7, Yeşiller yüzde 14.8, FDP yüzde 11.5, AfD yüzde 10.3 ve Sol Parti yüzde 4.9 oy almıştı.