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Yarın 6 havalimanında grev var!

#Berlin'de Havalimanı Güvenlik Personelleri Yarın Greve Gidiyor#Almanya’Da Hizmet Sektörü Sendikası Ver.Di#AVRUPADAN HABERLER
Yarın 6 havalimanında grev var

Almanya’da hizmet sektörü sendikası Ver.di’nin çağrısı üzerine havalimanı güvenlik personeli yarın greve gidiyor.

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GREV nedeniyle aralarında Berlin’in de bulunduğu 6 havalimanında bazı uçuşlarda gecikme veya sefer iptalleri yaşanacak. Grevin yapılacağı havalimanları Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin, Bremen, Hannover ve Leipzig olarak açıklandı. Uyarı grevi kararı Ver.di ile Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) arasındaki toplu pazarlık anlaşmazlığı sonucu alındı. Sendika, ülke çapında yaklaşık 25 bin güvenlik personeli için uzun zamandan beri yeni bir toplu sözleşme konusunda işverenler derneğiyle pazarlık yapıyor. Ver.di, güvenlik personeli için 12 aylık bir sözleşme ve saat ücretine en az bir euro zam talep ediyor. Bagaj ve personel kontrolcülerinin maaşlarının, uçak güvenliğinde ve biniş kartı kontrolünde çalışanların maaşlarıyla ülke genelinde eşit olarak ödenmesi de talepler arasında. İki taraf, müzakere için 16-17 Mart’ta Berlin’de yeniden bir araya gelecek. Taraflar arasında şubat ayı sonunda yapılan iki görüşmeden de olumlu sonuç alınmamıştı. Ver.di, mart ayı başında yapılan üçüncü tur görüşmelerden de olumsuz sonuç alınması üzerine işverenler birliğinin teklifinin yetersiz olduğunu söyledi.

 

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#Berlin'de Havalimanı Güvenlik Personelleri Yarın Greve Gidiyor#Almanya’Da Hizmet Sektörü Sendikası Ver.Di#AVRUPADAN HABERLER

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