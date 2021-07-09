Yarım kilo altın gümrüğe takıldı

KONUYLA ilgili Hannover Gümrük Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Türkiye tatilinden dönen çift gümrük kontrolüne tabi tutuldu. Üst araması esnasında 49 yaşındaki erkek yolcunun ceket cebinde kâğıda sarılmış yarım kilo ağırlığında altın kemere rastlandı. Almanya’da altın ve altın takıların gümrüğe tabi olduğunu belirten gümrük görevlileri, beyan edilmediği gerekçesiyle altın kemere el koydu. Aynı zamanda vergi kaçakçılığı şüphesiyle yolcular hakkında soruşturma başlatıldığını belirten gümrük yetkilileri, beraberinde getirilecek eşyalar konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Almanya’ya AB dışından girişlerde etiket fiyatı kişi başı 430 euroya kadar olan eşyaların gümrükten muaf olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, daha yüksek değerdeki her türlü eşyanın gümrüğe tabi olduğu söyledi. Vatandaşların tatil dönüşlerinde gümrük kontrollerinde sorun yaşamaması için mevzuatlar konusunda önceden bilgi edinmesi istendi.