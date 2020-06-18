Yargıtayda bir ilk: İllegal oto yarışçılarını katil saydı

ALMANYA’da Federal Yargıtay bir ilke imza attı. Yargıtay, yasa dışı otomobil yarışı yapıp ölüme yol açanları katil olduğuna hükmetti. Yasa dışı otomobil yarışı sonucu meydana gelen ölümü ise cinayet olduğuna karar verdi. Yargıtay bu kararı 2016 yılında yasa dışı otomobil yarışı yapıp, yeşil ışıkta 69 yaşındaki bir sürücünün ölümüne yol açan iki suçlunun dosyasını inceledikten sonra verdi. Yargıtay, Berlin Eyalet Mahkemesi’nin iki sanığa ömür boyu hapis cezasını onayladı. 170 KİLOMETRE HIZ 11 İHLAL

Kosovalı Hamdi H. ile Alman Marvin N. 2016 yılının şubat ayında Berlin’in merkezi caddelerinden Kürfürstendamm’da spor otomobilleriyle yarıştılar. Saatte 50 kilometre hız sınırının bulunduğu caddede 170 kilometre hıza ulaşan iki kural tanımaz sürücü, 11 kırmızı ışık ihlali yaptılar. En son ihlalde 69 yaşındaki sürücünün cipine çarptılar. Çarpmanın etkisiyle devrilen ve metrelerce sürüklenen cipten emekli Michael W. cesedi çıkarıldı. İki sanık Berlin’de iki kez yargılandı. İlkinde ömür boyu hapis alan iki sanığın başvurusu üzerine yargıtay cezayı usulden bozdu. İki sanık ikinci kez yargılandı. Hakim yine ikisini cinayetten ömür boyu hapisle cezalandırdı. Sanıkların avukatları davayı yargıtaya taşıdı. Yargıtay bugün verdiği kararla yasa dışı otomobil yarışı ile adam öldürmeyi cinayet olarak değerlendirip iki sanığın katil olduğuna hükmetti. Bu karar Almanya’da bir ilk oldu. Bundan sonraki benzer durumlarda emsal teşkil edecek.

Daha önce ölümle sonuçlanan illegal otomobil yarışlarında sorumlululara dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetten ceza veriliyordu.