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HABERLERAvrupa Haberleri

Yargıtay’a Andre Eminger tepkisi: ‘Adalete güvenim kalmadı’

#Bundesgerichthof#Mehmet Kubaşık#AVRUPADAN HABERLER
Yargıtay’a Andre Eminger tepkisi: ‘Adalete güvenim kalmadı’

Almanya’da Yargıtay’ın, Münih’teki Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör davasında Andre Eminger isimli zanlı hakkında cinayetlerden haberi olmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararını onaylaması, kurban yakınlarının tepkisine neden oldu. Babası öldürülen Gamze Kubaşık, “Adalete güvenim kalmadı” dedi.

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ALMANYA’da en yüksek temyiz mahkemesi olan Karlsruhe’deki Bundesgerichthof (Yargıtay), 2018 yılında sonuçlanan Münih’teki ön davada sadece 2.5 yılla serbest bırakılan Andre Eminger isimli zanlı hakkında verilen tüm kararları onayladı. Federal Savcılığın 12 yıl talep ettiği cinayet zanlısı Eminger, Münih’teki mahkemede sadece terör örgütüne destek vermekten 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve dava sona ermeden tahliyesine karar verilmişti. 8’i Türk 10 kişinin öldürülmesi olayından haberi olmadığı gerekçesiyle ise cinayetlere yardım gibi diğer suçlamalardan beraat etmişti. Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin kararını yeterli görmeyen Federal Savcılık ile müdahil avukatlar temyize başvurmuştu. Yargıtay ise önceki gün aldığı kararla ön mahkemenin verdiği kararın doğru olduğuna hükmetti. Böylece 5 sanığın yargıladığı NSU davası tamamen kapanmış oldu.

Yargıtay’a Andre Eminger tepkisi: ‘Adalete güvenim kalmadı’

Seda Başay-Yıldız

‘BÜYÜK BİR HATA’
Yargıtay’ın kararını değerlendiren müdahil avukatlardan Seda Başay-Yıldız, hayal kırıklığı yaşadıklarını, aşırı sağcıları destekler nitelikteki kararın Almanya için yanlış bir sinyal olduğunu söyledi. Kendisi de neonazi gruplardan tehdit alan Başay-Yıldız, “Daha farklı bir karar beklerdim” dedi. Diğer müdahil avukat Edith Lunnebach ise zanlı Andre Eminger’in Köln’deki bombalama olayında kullanılan aracı kiralayan kişi olmasının tespit edilmesine rağmen cinayet suçundan yargılanmamasının büyük bir hata olduğunu söyledi.

Yargıtay’a Andre Eminger tepkisi: ‘Adalete güvenim kalmadı’

Gamze Kubaşık

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‘AKLIMDAN ÇIKMIYOR’
Dortmund’da NSU terör örgüğü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Anlaşılan neonaziler mahkemelerde daha farklı muamele görüyor. Andre Eminger’in tamamen NSU terörünün yanında olduğuna eminim. Münih’teki duruşmalarda salonda bulunan neonazilerin alkış tutmaları hiç aklımdan çıkmıyor, halen kızgınlık duyuyorum. Hâkimlerin bu tür kararlara yüzleri kızarmadan onay vermesini anlamış değilim. Eminger’in NSU cinayetlerinden haberi olmadığına kimseyi inandırmak mümkün değil. Adalete güvenim kalmadı. Ancak NSU ağını ve tüm suçlarını ortaya çıkarma uğraşım artarak devam edecek.”

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#Bundesgerichthof#Mehmet Kubaşık#AVRUPADAN HABERLER

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