Yargıtay, 99 yaşındaki Nazi sekreterinin cezasını onadı

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EYALET Mahkemesi’nin 2 yıl önce verdiği kararda, olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olan ve Stutthof kampında sekreter olarak çalışan Furchner’in toplama kampı sorumlularına yardımcı olduğu ve kampın organizasyonu ve sistematik öldürme eylemlerinin gerçekleşmesi için Furchner’in çalışmalarının önem teşkil ettiği ifade edilmişti. Furchner’in avukatları, müvekkilinin kampta neler olup olmadığını bilmediğini savunarak, Furchner’in kamptaki işinin daha önce bankada yaptığı işten farklı olmadığını belirtmişti. Nazi Almanya’sında Stutthof Toplama Kampı’nda 1939-1945 yıllarında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

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