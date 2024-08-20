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Yargıtay, 99 yaşındaki Nazi sekreterinin cezasını onadı

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#Almanya#Nazi#AVRUPADAN HABERLER
Yargıtay, 99 yaşındaki Nazi sekreterinin cezasını onadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 16:16

Almanya’da Yargıtay, 1943-1945 yılları arasında Polonya’nın Danzig kenti yakınlarındaki Stutthof Toplama Kampı’nda 10 binden fazla kişinin öldürülmesine ‘yardım etmekten’ Itzhohe Eyalet Mahkemesi tarafından ertelemeli 2 yıl hapis cezasına çarptırılan 99 yaşındaki Irmgard Furchner’in cezasını onadı.

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EYALET Mahkemesi’nin 2 yıl önce verdiği kararda, olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olan ve Stutthof kampında sekreter olarak çalışan Furchner’in toplama kampı sorumlularına yardımcı olduğu ve kampın organizasyonu ve sistematik öldürme eylemlerinin gerçekleşmesi için Furchner’in çalışmalarının önem teşkil ettiği ifade edilmişti. Furchner’in avukatları, müvekkilinin kampta neler olup olmadığını bilmediğini savunarak, Furchner’in kamptaki işinin daha önce bankada yaptığı işten farklı olmadığını belirtmişti. Nazi Almanya’sında Stutthof Toplama Kampı’nda 1939-1945 yıllarında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

Yargıtay, 99 yaşındaki Nazi sekreterinin cezasını onadı

Haberin Devamı

Yargıtay, 99 yaşındaki Nazi sekreterinin cezasını onadı

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#Almanya#Nazi#AVRUPADAN HABERLER

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