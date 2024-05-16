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Yargılanmaya başlayan Neonazi hakkındaki suçlamalar vahim! X Gününde...

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#AVRUPADAN HABER#Neonazi #Marcel L.
Yargılanmaya başlayan Neonazi hakkındaki suçlamalar vahim X Gününde...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 10:25

Müslümanları, Yahudileri ve Sol Partili siyasetçileri öldürmeyi planlayan ve evine yapılan baskında çok sayıda patlayıcı bulunan Neonazi’nin yargılanmasına başlandı. Savcılık 27 yaşındaki Neonazi Marcel L. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istiyor.

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FRANKFURT Eyalet Bölge Mahkemesi’nde yargılanan Neo-Nazi Marcel L.’yi savcı “Devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemi hazırlığı” içinde olmakla suçluyor. Kıdemli Savcı Michael Loer, duruşmanın ilk gününde iddianameyi okudu ve “Sanık kesinlikle aşırı sağcıdır ve Adolf Hitler yönetimindeki Nasyonal Sosyalistlerinkine benzer bir rejim istemektedir” dedi. İddianamede zanlının toplama kampları istediği bile iddia edildi. İddianameye göre, Marcel L.’nin Yahudileri, Müslümanları, Yeşil politikacıları, solcuları ve LGBTQ toplumundan insanları ‘bomba atarak ve ateş ederek’ öldürmek ya da toplama kamplarına kapatmak istediği bir ‘X Günü’ için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

EVİNDE PARÇA TESİRLİ BOMBA BULUNDU
Almanya’da özel tim, 14 Nisan 2023’te iki terör yandaşının evlerinde ve bahçelerinde arama yapmış ve yasaklı birçok belgenin yanı sıra uyuşturucu, Nazi tapınma objeleri, mühimmat, bir İsrail Uzi-MP’si, el bombaları, yüzlerce zaman ayarlı fünye ve bir parça tesirli bomba ‘SD 2’ bulmuştu. Bomba naylon bir kordonla tavana asılı halde bulundu. Neo-Nazi’nin Frankfurt’un Bergen-Enkheim semtindeki dairesinde bakın sırasında bulunan parça tesirli bomba kontrollü bir şekilde patlatıldı.

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#AVRUPADAN HABER#Neonazi #Marcel L.

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