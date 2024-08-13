Yargıçların da mı sağ gözü körleşti

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ESKİ Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Thüringen’in Jena kentindeki Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin, ‘Konckout 51’ adlı aşırı sağcı dövüş sporcularını, başsavcılığın talebinin çok altında cezaya çaptırdığına dikkat çekilirken, benzer yaklaşımların başka mahkemelerde de gözlendiği belirtildi. Jena Yüksek Eyalet Mahkemesi’nin bu yöndeki kararı üzerine Yeşiller’li iç politika uzmanı Madeleine Henfling, “Bu karar, aşırı sağcılar tarafından işlenen suçların küçümsendiğini göstermektedir. Böyle bir yaklaşım Almanya genelinde aşırı sağcıları cesaretlendirip güçlendiriyor” dedi. Sol Parti’li Thüringen Eyalet Parlamentosu milletvekili Katharina König-Preuss da Neonazi oldukları bilinen aşırı sağcıların başsavcılığın talebinin çok altında cezalara çarptırılmasına sert tepki gösterdi. Gera’daki İdari Mahkemesi yargıçlarının bazılarının ırkçı tutum sergileyerek bazı ülkelerden gelen sığınmacıların başvurularını baştan reddettiklerini belirtirken, “Almanya gibi bir hukuk devletinde buna yer olmamalı” dedi.