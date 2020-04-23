Yardımsever gençler yaşlı kadının hayatını kurtardı

‘GENÇLER Yardım Ediyor’ inisiyatifinin yöneticilerinden Burak Işıkdağlıoğlu hayatını kurtardıkları kadınla ilgili “Hasta ve yaşlı kadın bir süre daha tek başına kalsa belki de ölecekti. Günlerce cesedi bile belki bulunamayacaktı” dedi.

Gıda yardımı götürdükleri kadının evini gördüklerinde büyük şok yaşadıklarını söyleyen Işıkdağlıoğlu “Berlin’deki amatör takımların altyapısında futbol oynayan gençlerle bir süreden beri kentte yaşlı, hasta, bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan yaşlılara ve çocuklu dul kadınlara gıda yardımında bulunuyoruz. Onların alışverişini yapıyoruz. Yaşlı ve yalnız olanlarla sohbet ediyoruz. Eczaneden ilaçlarını alıyor veya doktora götürüp reçetelerini yazdırıp muayene olmalarını sağlıyoruz. En son gittiğimiz evde Tunuslu 70 yaşında yalnız ve hasta bir kadınla karşılaştık. Çöplerden evinin kapısı bile zor açıldı. Çöpevine dönmüş yerde bitkin ve hasta kadın tek başına yaşıyordu. Evde çok ağır bir koku vardı. Yaşanacak gibi değildi. Durumu görünce hemen kadını hastaneye kaldırdık. Tedavi altına alındı. İkinci gün gidip ziyaret ettik. Bize ‘Sizi Allah gönderdi’ diyerek minnettarlığını dile getirdi” dedi.

Başlattıkları projede 25 gencin çalıştığını söyleyen Işıkdağlıoğlu “Gençler büyük bir istekle ve yardımsever duyguyla çalışıyorlar. Birilerini mutlu etmek bizi daha çok motive ediyor. Projeye iş insanları da destek veriyor. Şimdiye kadar onlarca eve gittik. Çok sayıda yalnız yaşayan yaşlı insanlarla konuştuk, onlarla zaman geçirdik. İnsanların sadece maddi yardıma değil, birileriyle konuşmaya da ihtiyacı var. Onları temiz havaya çıkarıyoruz, parklara götürüyoruz” dedi.



Deniz Dedeoğlu















