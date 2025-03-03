Yardımlara yönelik kısıtlamalar kaldırılmalı

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, Federal Basın Merkezi’nde yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Gazze’ye tüm insani yardım malzemelerinin girişini durdurma kararını büyük bir endişeyle karşıladıklarını belirtti. “İsrail hükümetini Gazze’ye her türlü insani yardımın girişine yönelik kısıtlamaları derhal kaldırmaya çağırıyoruz” diyen Fischer, Gazze’ye engelsiz insani yardım erişiminin her zaman güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Sebastian Fischer bu durumun, Gazze’deki sivil halkın hâlâ yeterli acil barınak ve tıbbi malzemenin bölgeye girememesinden dolayı sıkıntı çektiği bir dönemde gerçekleştiğini vurgulayarak, bu ürünlere erişimin sağlanması ya da engellenmesinin müzakerelerde meşru bir baskı aracı olamayacağının altını çizdi.

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‘BARIŞÇIL BİR GELECEK İÇİN...’

Fischer, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), İsrail’in Gazze’de acil ihtiyaç duyulan temel malzemelerin ve insani yardımın engelsiz bir şekilde sağlanmasını temin ederek uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine karar verdiğini hatırlattı. Sözcü Fischer, Hamas’ın kalan rehineleri derhal serbest bırakmasını isteyerek, şunları kaydetti: “Her iki tarafı da müzakere masasına dönmeye ve ateşkes ile rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının devamını sağlamaya çağırıyoruz. Bu, 1. aşamanın olası bir uzatılmasını ve 2. aşamaya, yani uzun vadeli bir ateşkese geçişi de içermektedir. Tüm bunlar daha fazla rehinenin serbest bırakılması, Gazze’deki insanların insani durumunun iyileştirilmesi ve uzun vadede Gazze’nin yeniden inşası ve bölgede barışçıl bir gelecek için elzemdir.”