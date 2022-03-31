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Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı

#Almanya#Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)#AVRUPADAN HABERLER
Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), ‘Sana İhtiyacı Olan Kardeşlerin Var’ sloganıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde yürüttüğü Ramazan ayı gıda yardımı kampanyası kapsamında Semerkant’ta engelli cemiyetlerine destek oldu.

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ÖZBEKİSTAN’ın Semerkant vilayetinde görme, işitme ve bedensel engellilere yönelik faaliyet gösteren cemiyet üyesi 500 aileye yardım kolileri, gönüllüler tarafından ulaştırıldı. Gönüllüler arasında TDV Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Eğinç, DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Sedide Akbulut, Özbekistan eski Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Gemici ve DİTİB temsilcileri yer aldı. Üç cemiyette ayrı ayrı düzenlenen yardım kolisi dağıtımında duygulu anlar yaşandı. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Gemici, “DİTİB teşkilatı olarak Ramazan ayının manevi iklimini dünyanın dört bir yanında yaşatıyoruz. Ramazan ayı öncesi Almanya’daki hayırsever kardeşlerimiz Özbekistanlı kardeşlerinin yanında olmak için kampanyaya destek oldu. Bizler de bugün onların emanetlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu manada hamiyetperver bağışçılarımıza, cemaatimize teşekkür ediyor, hayırlarının kabulünü Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyoruz” dedi.

Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı
Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı
Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı
Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı
Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı
Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı
Yardımlar Özbekistan’a ulaştırıldı

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#Almanya#Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)#AVRUPADAN HABERLER

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