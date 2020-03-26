‘Yardımlar için hızlı hareket edin!’

BAHATTİN Kaya, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok devlet kurumunda ve bankalarda çalışan sayısının azaldığını söyleyerek, “Firmalar devlet kararıyla kapandığı için kayıplar da karşılanacaktır. Mart ayı bitmeden kısa mesai süreleri (Kurzarbeit) için esnaf ve işletme sahipleri müracaatlarını yapmalı. Bunun için vakit geçirmemeli. Başvuruları muhasebeciler üzerinden yapmak doğru. Başvuruların kısa sürede cevaplanmasını ise kimse beklememeli. Bunun için sabırlı olmak lazım. Çünkü kitlesel başvurular olacak. Hükümetin yapacağı hibeler için de harekete geçilmeli. Hibe için herkes kendi çalıştığı bankayla iletişime geçsin. Alınacak krediler için de yine her bir esnaf ve iş yeri sahibi çalıştığı banka üzerinden başvurmalı” dedi.

KİRA ÖDEMELERİNE DİKKAT

Özelikle küçük esnafın koronavirüs krizinden olumsuz etkilendiğini belirten Kaya “Dükkanlar kapalı olduğu için iş yapılamıyor. Ancak kira gibi maliyetler ödenmek zorunda. Hiç kimse ‘iş yapmadım kira ödemeyeceğim’ diye düşünmemeli. Kira ödemeleri için mülk sahibiyle mutlaka konuşmak gerekir. Mülk sahibinin yazılı onayını almadan kira ödememezlik yapılmamalı. Aksi taktirde telafisi mümkün olmayan mağduriyetler doğabilir” dedi. Kaya, vergi ve hastalık sigortası borçlarının ve ödemelerinin ertelenmesi için de başvuruların yapılması gerektiğini söyledi. Kaya “Hem ilgili sağlık kasasıyla hem de maliyeye talepte bulunmak lazım. Vergiler ve sağlık payı ödemeleri için erteleme istenmeli. Hızlı gelişmeler oluyor. Gelişmeleri yetkililerden takip etmeli. Söylentilerle hareket edenler zararlı çıkabilir” dedi.