Yardımcısı da pozitif çıktı... Gözler Seehofer’da

İSTİHBARAT Başkanı Haldenwang’a koronavirüs bulaşması, gözleri Federal İçişleri Bakanı’na çevirdi. Haldenwang, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın da aralarında bulunduğu Meclis İçişleri Komisyonu toplantısına katılmıştı. Bu nedenle komisyonun 43 üyesi bilgilendirildi. Seehofer ayrıca Haldenwang’la bir gün önce güvenlik birimlerinde aşırı sağ raporu üzerine bir basın toplantısı düzenlemişti. Federal İçişleri Bakanlığı yetkilileri toplantıda mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu için bir bulaşma tehlikesi bulunmadığını açıkladı.