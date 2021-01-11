Yardım yaptırımları ortakları böldü

CDU/CSU ile birlikte muhalefet partisi Hür Demokrat Parti (FDP) de yaptırımların yasada olduğu gibi kalmasından yana olduğunu kamuoyuna açıkladı. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Sosyal Politikalar Sözcüsü Peter Weiss, SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’in yaptırımların bir bölümünü yasadan çıkarma isteğine itiraz etti. Weiss yaptığı açıklamada “CDU olarak biz korona salgını döneminde gerekli adımların atılmasından yanayız. Ancak yaptırımların kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Hartz IV yasasının ruhunu oluşturan ‘Destekle ve Talep Et’ ilkesinin kalmasından yanayız” dedi.

FDP DE KARŞI

FDP Sosyal Politikalar Sözcüsü Pascal Kober de Heil’in planına karşı olduklarını belirtti. Liberal politikacı Kober “Yasadaki yaptırımlardan vazgeçmek ve yardım miktarını artırmak, koşulsuz gelirin arka kapıdan getirilmesidir” dedi. Çalışma Bakanı Heil yaptığı açıklamada sosyal yardım alanların kendisinden beklenenleri yerine getirmedikleri taktirde gelirlerinin yüzde 60’ının kesilmesini öngören maddeyi kaldırmak istiyor.

‘ÖNEMLİ VE DOĞRU BİR PLAN’

Federal Maliye Bakanı ve SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz ise Heil’ın reform planına destek verdi. Scholz “Temel geliri düzenleyen yasada reform yapmak önemli ve doğru bir plan. Yurttaşların sosyal devlete güvenmeleri gerekir” dedi. Anayasa Mahkemesi de 2019 yılının Kasım ayında aldığı kararla sosyal yardım alanlarının gelirinin ne gerekçe olursa olsun yüzde 60 oranında kesilmesini yasalara aykırı bulmuştu.