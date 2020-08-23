Yardım süresini uzatmak istiyor

ŞİMDİYE kadar yardım almak için 38 bin başvuru geldi. 700 milyon euro yardım verildi. Yardım bütçesi ise 25 milyar Euro. Korona vakalarının artmasıyla işyerlerinin ikinci bir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Ekonomi uzmanı Lars Feld, bunun tam bir felaket olacağını söyledi. Feld, şimdi yeni yeni düzelme aşamasına giren birçok işyerinin bu durumda kapanacağını kaydetti.