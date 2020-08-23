Yardım süresini uzatmak istiyor
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, koronavirüs krizinden en çok etkilenen otel, restoran gibi işyerlerinin acil yardım ihtiyacının sürdüğünü ve eylül ayına kadar olan yardımların süresini yıl sonuna kadar uzatmak istediğini söyledi.
ŞİMDİYE kadar yardım almak için 38 bin başvuru geldi. 700 milyon euro yardım verildi. Yardım bütçesi ise 25 milyar Euro. Korona vakalarının artmasıyla işyerlerinin ikinci bir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Ekonomi uzmanı Lars Feld, bunun tam bir felaket olacağını söyledi. Feld, şimdi yeni yeni düzelme aşamasına giren birçok işyerinin bu durumda kapanacağını kaydetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle