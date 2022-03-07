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Yardım konvoyunu alkışlarla uğurladılar

#Almanya#Ukrayna#Yardım
Yardım konvoyunu alkışlarla uğurladılar

Almanya’dan Ukrayna’ya ulaştırılmak üzere yola çıkan insani yardım konvoyu, yol kenarına araçlarıyla birlikte gelen onlarca Alman itfaiyeci tarafından alkışlarla uğurlandı.

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UKRAYNA Acil Durum Ekipleri, Ukrayna’ya doğru Almanya’dan yola çıkan ve arama-kurtarma ekipmanları taşıyan konvoyun onlarca Alman itfaiyeci tarafından alkışlarla uğurlanma görüntülerini paylaştı. Konvoyun geçtiği yol kenarına itfaiye araçlarıyla birlikte gelen Alman ekipleri, konvoyun geçişi sırasında sevgi gösterisinde bulunup alkışlayarak desteklerini gösterdi. Ukrayna Acil Durum Ekipleri açıklamasında, “İnsanlara yardım etmek ve onları kurtarmak için çeşitli ekipman ve malzemeler şimdi Almanya’dan bize geliyor. İtfaiyeciler bizimle olduklarını göstermek için bir insan koridoru oluşturdu. Destek için teşekkürler” ifadelerini kullandı.  

 

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#Almanya#Ukrayna#Yardım

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