Yardım edilmezse milyonlarca çocuk açlıktan ölecek

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PANDEMİ süreci ve bölgesel savaşların açlık sorununu daha da vahim boyutlara taşıdığını kaydeden Mögge, Etopya ve Madagaskar’daki açlık sorunlarına dikkati çekti. Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller de (CSU), son yıllarda fazladan yaklaşık 130 milyon insanın açlık tehlikesine düştüğünü belirterek, küresel açlık ve yoksulluk sorununu barış politikalarına dahil ederek dünya politikasının en önemli gündem maddesi yapılmasını istedi.

20 MİLYAR EURO FAYDALI SONUÇLAR DOĞURUR

Açlığın cinayet olduğunu söyleyen Müller, “Bizler tüm dünya insanlarını doyuracak bilgi ve teknolojiye sahibiz” ifadelerine yer verdi. Endüstri ülkelerinin yıllık 40 milyar euro destekle dünyayı 2030 yılına kadar açlık tehlikesinden kurtarabileceğini vurgulayan Müller, pandemi döneminde düşürülen katma değer vergisiyle devlet kasasından çıkan 20 milyar euro tutarındaki paranın, açlık sorununa ayrılması durumunda daha faydalı sonuçlar alınabileceğini söyledi.