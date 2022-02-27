Yardım çağrısı cevapsız kaldı! Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyasında da çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu Junior Moraes'in Ukrayna ordusuna katılacağı haberleri dikkat çekti.