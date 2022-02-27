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HABERLERAvrupa Haberleri

Yardım çağrısı cevapsız kaldı! Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor

#Shakhtar Donetsk#Junior Moraes#AVRUPADAN HABERLER
Yardım çağrısı cevapsız kaldı Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor

Rusya'nın savaş ilan etmesinin ardından Ukrayna'da 18 ile 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklandı. Bu gelişmeler üzerine Shakhtar Donetsk'in Ukrayna pasaportlu Brezilyalı futbolcusu Junior Moraes'in orduya katılabileceği belirtildi. Moraes geçtiğimiz gün yayınlanan bir videoda otelde mahsur kaldıklarını belirtirken, Brezilya hükümetinden kendilerini kurtarması için yardım çağrısında bulunmuştu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından futbol dünyasında da çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu Junior Moraes'in Ukrayna ordusuna katılacağı haberleri dikkat çekti.

Yardım çağrısı cevapsız kaldı Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
UKRAYNA ORDUSUNA KATILABİLİR
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'nin haberine göre, Shakhtar'ın Ukrayna pasaportlu Brezilyalı forveti Junior Moraes, 18 ile 60 yaş arasındaki tüm erkeklerin Ukrayna'dan çıkışının yasaklanması üzerine zorunlu askerlik listesine dahil edilebilir.
Yardım çağrısı cevapsız kaldı Yıldız futbolcu, Ukrayna ordusuna katılıyor
YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
Junior Moraes geçtiğimiz gün Kiev'de bir otelde mahsur kaldıklarını belirterek, Brezilyalı futbolcularla bir video yayınlamış ve Brezilya hükümetine kendilerini kurtarmaları için çağrıda bulunmuştu.

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