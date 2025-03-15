‘Yaralarım Aşktandır’a Münih’ten tam not!

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PERA Stage Tiyatro Organizasyon şirketi tarafından düzenlenen etkinliğe, Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, Kültür Ataşesi Hazal Can ve konsolosluk personeli Banu Kurt da katıldı. Oyun sonrası açıklama yapan Başkonsolos Erdoğan, “Değerli tiyatro sanatçımız Sayın Nazan Kesal’ı bu anlamlı eserde sahnede izlemek bizler için büyük bir ayrıcalıktı. Kendisini tebrik ediyor ve Münih’te tekrar görmek istiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamına uygun olarak sahnelenen bu özel oyunu bizlerle buluşturan Pera Stage Tiyatro Organizasyon şirketi kurucuları Sayın Erkan Taşkıran ve Sayın Sanem Çetin’e nazik davetleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi. Münih’i ilk kez ziyaret eden Nazan Kesal, tek kişilik performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Türk tiyatrosunun Avrupa’da gelişmesine katkı sunan etkinlik, sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

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