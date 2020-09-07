‘Yaptırımlar gelmeden açıklama yapılmalı’

HÜKÜMET Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şansölye Angela Merkel, Kuzey Akım 2 Baltık Denizi doğal gaz boru hattının Rusya’ya yönelik olası yaptırımlardan etkilenmesini reddetmiyor. Muhalif lider Aleksey Navalni’ye dönük girişilen sinir gazıyla saldırının ayrıntıları hakkında Rus hükümetinden detaylı açıklama bekliyoruz. Bu açıklamanın yaptırım kararı alınmadan önce olmasını umut ediyoruz. Temennimiz, saldırıyla alakalı Rusya’nın yapacağı açıklamalar Almanya’nın Kuzey Akım 2 projesi hakkındaki görüşünü değiştirmek zorunda kalmaz. Rusya’ya uygulanacak muhtemel yaptırımlar hakkında herhangi bir açıklama yapmak için henüz çok erken. Kuzey Akım 2 projesi Almanya’nın tek başına bir projesi değil, AB’nin ortak projesidir. Bu projenin oturduğu bir hukuki zemin mevcuttur. Her türlü ihtimal gözden geçirilecektir.”