Yapılamayan uçuşlar ve seferler perişan etti

SON altı ayda iptal edilen uçuşlar ile gerçekleşemeyen tren seferleri nedeniyle 14 bin 647 yolcu bilet parası iade talebinde bulundu. Yolcu şikâyet merkezine yapılan başvurular ise bilet iade talebinden çok daha fazla olduğu kaydedildi. Yolcu şikâyet merkezine son üç hafta içinde yapılan başvuruların sayısının bir önceki yılın aynı dönemindekinden üç kat daha fazla olduğu açıklandı. Her beş mağdurdan dördünün uçak yolcusu olduğu da öğrenildi. Mağdur yolcuların uçak şirketlerinde dertlerini anlatacak yetkili bulamadığı da belirtiliyor. Kimi yolcuların muhatap bulamadığı ve kimilerinin de dertlerini anlatacak bir yetkili bulabilmek için haftalarca beklediği kaydedildi.

PRA YERİNE İLERİ TARİHLİ BİLET

Avrupa Birliği (AB) uçak şirketlerinin yolculara bilet ücretlerini iade etmelerini zorunlu kılan kararı almıştı. Ancak uçak şirketleri bu karara uymamak için direniyor. Salgın nedeniyle büyük zarar eden uçak şirketleri, yolculara paraları iade etmek yerine ileri tarihlerde kullanabilecekleri biletler öneriyorlar. Yetkililere göre uçak şirketlerinin uçamayan yolcuların bilet ücretlerini en geç yedi gün içinde iade temleri yasal zorunluluk.

TREN YOLCULARINDA PATLAMA

Demir yolları yolcuları da benzer sorunlar yaşıyor. Yılın ilk altı ayında aldığı bilete rağmen tren yolculuğu yapamayanların sayısında patlama meydana geldi. 2020’nin ilk altı ayında iptal edilen seferler nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yolculuk yapamayanların sayısı iki kattan daha fazla arttı. Bu yılın ilk altı ayında 2 bin 308 tren yolcusu ödediği bilet ücretinin iadesini talep etti. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 daha fazla olduğu kaydedildi.