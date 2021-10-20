Yapay zekâlı, kasasız ilk marketini açtı

Holborn bölgesinde açılan ilk market, raflardaki ağırlık sensörleri ve bir kişinin mağazadaki hareketini takip edebilen kameralar ile alınan ürünlerin tespit edildiği yapay zekâ sistemiyle çalışıyor. Sistem, yüz tanıma yerine her kişinin kendine has iskeletini esas alarak müşterileri belirliyor. Müşterilerin telefonlarında oluşturdukları QR kodunu tarayarak giriş yaptıkları markette alışveriş yapmak için ‘tesco.com’ uygulamasını indirmek gerekiyor. İçeri girdikten sonra müşteriler istedikleri ürünleri taramadan alabiliyor. Ürünlerin fiyatı, alışveriş yapan kişi ayrıldıktan sonra otomatik olarak Tesco hesabına yansıtılıyor. Tesco GetGo, Amazon’un İngiltere’deki ilk kasasız marketini açmasından 6 ay sonra hizmete girdi. Halen başkentte 6 Amazon Fresh mağazası olan ABD perakende ve teknoloji grubu, 4 tane daha açmayı planlıyor.
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