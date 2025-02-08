‘Yapay zekâ konusunda acil uyanışa geçmeliyiz’

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Macron, 10-11 Şubat’ta başkent Paris’te düzenlenecek ‘Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’ öncesinde yerel basına röportaj verdi. Yapay zekâ konusunda değişimler yaşanırken Avrupalıların bu alanda kendilerine yer bulmaları gerektiğini belirten Macron, “Yoksa kontrolü kaybederiz, bu pazarın ABD ile Çin arasında yapılanmasına izin vermiş oluruz ve çocuklarımız bunun bedelini öder. İnovasyondan korkmamalıyız” dedi.

Macron, Avrupa’dan yapay zekâ alanında ‘acil stratejik uyanışa’ geçmesini isteyerek, “Çok yenilikçi pazarlarda, platformlarda da gördüğümüz gibi, ilk dalgayı yakalayanlar, önemli rekabet avantajı elde ediyor” diye konuştu.

35 YENİ VERİ MERKEZİ KURULMALI

Fransa’da 2030’a kadar yapay zekâ alanında 100 bin araştırmacının eğitilmesinin hedeflendiğini dile getiren Macron, bugün bu sayının 40 bin olduğunu kaydetti. Macron, “Sağlam bir ekosistemimiz var. Dünyada en çok matematikçi ve veri uzmanı eğiten ülkelerden biriyiz. Sorun, birçoğunun çalışmak için yurt dışına gitmesi. Onları (burada) tutmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. Fransa’da 35 veri merkezi kurma hedefine de değinen Macron, yapay zekânın endişelere yol açtığını göz ardı etmediğini anlattı.

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Macron, “Yapay zekâ çalışma şeklimizde devrim yapacak” diyerek, bu teknolojiyle sağlık alanında teşhislerin hızlanacağını, böylelikle doktorların hastalarına daha fazla zaman ayırabileceğine dikkati çekti.