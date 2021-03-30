MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriYanlışlıkla yeni ismi duyurdular: Voltswagen of America
GeriAvrupa Yanlışlıkla yeni ismi duyurdular: Voltswagen of America
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Yanlışlıkla yeni ismi duyurdular: Voltswagen of America

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yanlışlıkla yeni ismi duyurdular: Voltswagen of America

Dizel skandalından etkilenen Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD pazarında elektrikli araçlarıyla ve yeni ismiyle imajını yenilemeye hazırlanıyor.

Ancak VW, bu pazardaki yeni ismini mayıs ayında düzenleyeceği etkinlikle tanıtmayı planlarken, CNBC televizyonu, yeni ismin yanlışlıkla VW’nin internet sayfasındaki basın bildirisinde yer aldığını belirtti. Buna göre ABD pazarında Volkswagen’in yeni elektrikli araçlarının ismi ‘Voltswagen of America’ olarak adlandırıldı. Elektrikli araçlar yeni logolarla piyasaya çıkarken, benzinli araçlar ise VW logosunu kullanmaya devam edecek. VW, yeni isim değişikliğiyle ilgili açıklama yapmadı. Basın bildirisinin 29 Nisan’da gönderilmesinin planlandığı ancak yanlışlıkla VW’nin internet sayfasına düştüğü belirtildi. Basın bildirisinin ise kısa süre sonra kaldırıldığı kaydedildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi