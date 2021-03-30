Yanlışlıkla yeni ismi duyurdular: Voltswagen of America

Ancak VW, bu pazardaki yeni ismini mayıs ayında düzenleyeceği etkinlikle tanıtmayı planlarken, CNBC televizyonu, yeni ismin yanlışlıkla VW’nin internet sayfasındaki basın bildirisinde yer aldığını belirtti. Buna göre ABD pazarında Volkswagen’in yeni elektrikli araçlarının ismi ‘Voltswagen of America’ olarak adlandırıldı. Elektrikli araçlar yeni logolarla piyasaya çıkarken, benzinli araçlar ise VW logosunu kullanmaya devam edecek. VW, yeni isim değişikliğiyle ilgili açıklama yapmadı. Basın bildirisinin 29 Nisan’da gönderilmesinin planlandığı ancak yanlışlıkla VW’nin internet sayfasına düştüğü belirtildi. Basın bildirisinin ise kısa süre sonra kaldırıldığı kaydedildi.