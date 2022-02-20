Yanlış rapor tutan polisleri savundu

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BERLİN’de bir tramvayda yaşanan ırkçı saldırıda olay yerine giden polis, 17 yaşındaki Dilan’ın maske takmadığı için diğer yolcularla tartışma yaşadığını rapor etmişti. Ancak kamera görüntülerinde olayın tam tersi olduğu ve Dilan’a saldıran ırkçıların maske kullanmadıkları belirlenmiş ve kavganın nedeninin de maske tartışması olmadığı tespit edilmişti. Polis daha sonra basın bülteninde düzeltme yapmak zorunda kalmıştı. Almanya genelinde yankı uyandıran olayda polisin eleştirilmesi üzerine Berlin’in SPD’li İçişleri Senatörü bir açıklama yaparak polislerin hatalı olmadığını söyledi. Spranger, polislerin görgü tanıklarının ifadelerini de aldığını ancak tanıkların olayın bütününden çok sadece bir bölümünü yansıttıklarını kaydetti. Spiegel’e konuşan senatör, skandalın polisin raporu olmadığını, yaşanan olayın bizzat kendisi olduğunu da ifade etti.