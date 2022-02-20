Yanlış rapor tutan polisleri savundu

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger, 17 yaşındaki Dilan Sözeri’ye yönelik ırkçı saldırıda yanlış rapor tuttukları için eleştirilen polisleri savundu.
Haberin Devamı
BERLİN’de bir tramvayda yaşanan ırkçı saldırıda olay yerine giden polis, 17 yaşındaki Dilan’ın maske takmadığı için diğer yolcularla tartışma yaşadığını rapor etmişti. Ancak kamera görüntülerinde olayın tam tersi olduğu ve Dilan’a saldıran ırkçıların maske kullanmadıkları belirlenmiş ve kavganın nedeninin de maske tartışması olmadığı tespit edilmişti. Polis daha sonra basın bülteninde düzeltme yapmak zorunda kalmıştı. Almanya genelinde yankı uyandıran olayda polisin eleştirilmesi üzerine Berlin’in SPD’li İçişleri Senatörü bir açıklama yaparak polislerin hatalı olmadığını söyledi. Spranger, polislerin görgü tanıklarının ifadelerini de aldığını ancak tanıkların olayın bütününden çok sadece bir bölümünü yansıttıklarını kaydetti. Spiegel’e konuşan senatör, skandalın polisin raporu olmadığını, yaşanan olayın bizzat kendisi olduğunu da ifade etti.
KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK “Bu alçakça saldırıyı ve hakareti kınıyorum. Yabancı düşmanlığının şehrimizde yeri yok” diyen Spranger, polisin en başından beri ırkçı bir hakaretten söz ettiğini ancak ilk çıkan haberlerde buna yer verilmediğini söyledi. Polisin olayın aydınlatılması için elinden geleni yapacağını belirtin Spranger, “Genç kızın başına gelenlerden dolayı çok üzgünüm. Berlin’de genç kızlar hiçbir güvenlik endişesi yaşamadan metroya, otobüse ve tramvaya binebilmeli” dedi. Spranger, göreve geldiği ilk günden beri daha fazla güvenlik için uğraştığını belirtirken, daha fazla polisin sokakta görünür olacağını kaydetti. Öte yandan Dilan Sözeri’ye yönelik saldırı ve polisin tutumu Berlin Eyalet Parlamentosu İçişleri Komisyonu’nda da ele alınacak.