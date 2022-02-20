Yanlış rapor tutan polisleri savundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme#Halil Falyalı
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı! Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...#Meikayla Moore
Son dakika... Kremlinden flaş zirve açıklamasıSon dakika... Kremlin'den flaş zirve açıklaması #Rusya
Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen ceza#Kayseri
EYT için nasıl bir yol izlenecek İşte masadaki 5 formül...EYT için nasıl bir yol izlenecek? İşte masadaki 5 formül...#EYT
Ünlü iş insanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke ettiKomşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti!#İngiltere
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Hisarın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecekHisar'ın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecek#HİSAR RF Füzesi
Kataloglu fuhuş çetesine operasyonKataloglu fuhuş çetesine operasyon#ANKARA
Olaylı olimpiyatta bu da oldu Soğuktan penisi donduOlaylı olimpiyatta bu da oldu! Soğuktan penisi dondu#Pekin 2022
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
Bill Gatesten Omicron itirafıBill Gates'ten Omicron itirafı#Bill Gates
Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktıArda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!#Hazal Filiz Küçükköse
HABERLERAvrupa Haberleri

Yanlış rapor tutan polisleri savundu

#Berlin#Iris Spranger #Dilan Sözeri
Yanlış rapor tutan polisleri savundu

Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger, 17 yaşındaki Dilan Sözeri’ye yönelik ırkçı saldırıda yanlış rapor tuttukları için eleştirilen polisleri savundu.

Haberin Devamı

BERLİN’de bir tramvayda yaşanan ırkçı saldırıda olay yerine giden polis, 17 yaşındaki Dilan’ın maske takmadığı için diğer yolcularla tartışma yaşadığını rapor etmişti. Ancak kamera görüntülerinde olayın tam tersi olduğu ve Dilan’a saldıran ırkçıların maske kullanmadıkları belirlenmiş ve kavganın nedeninin de maske tartışması olmadığı tespit edilmişti. Polis daha sonra basın bülteninde düzeltme yapmak zorunda kalmıştı. Almanya genelinde yankı uyandıran olayda polisin eleştirilmesi üzerine Berlin’in SPD’li İçişleri Senatörü bir açıklama yaparak polislerin hatalı olmadığını söyledi. Spranger, polislerin görgü tanıklarının ifadelerini de aldığını ancak tanıkların olayın bütününden çok sadece bir bölümünü yansıttıklarını kaydetti. Spiegel’e konuşan senatör, skandalın polisin raporu olmadığını, yaşanan olayın bizzat kendisi olduğunu da ifade etti.

Yanlış rapor tutan polisleri savundu
KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK
“Bu alçakça saldırıyı ve hakareti kınıyorum. Yabancı düşmanlığının şehrimizde yeri yok” diyen Spranger, polisin en başından beri ırkçı bir hakaretten söz ettiğini ancak ilk çıkan haberlerde buna yer verilmediğini söyledi. Polisin olayın aydınlatılması için elinden geleni yapacağını belirtin Spranger, “Genç kızın başına gelenlerden dolayı çok üzgünüm. Berlin’de genç kızlar hiçbir güvenlik endişesi yaşamadan metroya, otobüse ve tramvaya binebilmeli” dedi. Spranger, göreve geldiği ilk günden beri daha fazla güvenlik için uğraştığını belirtirken, daha fazla polisin sokakta görünür olacağını kaydetti. Öte yandan Dilan Sözeri’ye yönelik saldırı ve polisin tutumu Berlin Eyalet Parlamentosu İçişleri Komisyonu’nda da ele alınacak.
Yanlış rapor tutan polisleri savundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin#Iris Spranger#Dilan Sözeri

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı