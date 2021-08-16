‘Yanlış kişiyi tutukladınız’

ALMANYA çapında büyük yankı uyandıran bombalı paket ilk olarak 16 Şubat’ta büyük bir içecek markasının üretim tesisi ve merkezine gönderilmişti. İkinci paket ise gıda ürünleri satan ve dünya çapında şube zincirleri olan ünlü Lidl markasının merkezine gönderildi. Buradaki patlamada 3 kişi yaralandı. Bebek maması üreticisi Hipp’e gönderilen üçüncü paket ise posta dağıtım servisinde tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Polis, postaneden gönderildiği tespit edilen paketlerin izini sürerek Ulm’de yaşan 66 yasındaki Klaus S.’yi zanlı olarak yakaladı. Tutuklama sırasında polise direnmeyen zanlı, hakkındaki iddialarla ilgili şu ana kadar konuşmadı.

DNA İZİ YOK

Ancak zanlının avukatları dava başladığı zaman delil yetersizliğinden dolayı müvekkillerinin serbest bırakılmasını ve tutuksuz yargılanmasını talep edeceklerini açıkladı. Avukatlar polisin elinde zanlıyı olayın faili olarak kanıtlayacak DNA ve parmak izinin bulunmadığına dikkat çekti. Ancak polisin ise postanedeki kamera kayıtları ve zanlının paketlerin gönderildiği postanede o anda bulunan bir köpeğin iz sürdüğü ifade edilirken, avukatlar, bunun bilimsel bir delil olarak kabul edilemeyeceğini vurguladı. Zanlının mahkemede suçlu bulunması durumunda 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.