Yangınlar Almanların tatil planlarını etkilemedi

ALMAN Seyahat Birliği (DRV) Yunanistan, Türkiye ve İtalya’nın bazı bölgelerini etkisi altına alan orman yangınlarının yaz sezonunu tehlikeye sokmadığını duyurdu. Bölgede devam eden yangınların, tatilcilerin planlarını değiştirmesine neden olmadığı, iptal taleplerinin yok denecek kadar az olduğu açıklandı. Yangınların, seyahat edenlerden ziyade özellikle o bölgelerde yaşayan insanlar için felaket olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, Almanya seyahat acenteleri tarafından özellikle kıyı kesimlerinde ayarlanan otellerin, söz konusu yangınlardan çok az etkilendiğine de işaret edildi. Türkiye veya Yunanistan’a tatil planlayanların acentelerden bilgi talebinin arttığı, tatil bölgeleri ya da rezervasyon yaptırılmış otellerin yangınlardan etkilenip etkilenmediğinin sıklıkla sorulduğu kaydedildi.

‘YOK DENECEK KADAR AZ’

Seyahat acentelerini ve tur operatörlerini temsil eden DRV’nin açıklamasında, “Tatil planlarını değiştirmek ya da iptal etmek gibi taleplerin yok denecek kadar az olduğu” belirtildi. Operatörlerin, acil bir durum oluştuğunda hızlıca cevap verebilmek için yangın bölgelerindeki durumu yakinen takip ettikleri de vurgulandı. Yunanistan’da yangından etkilenen Eğriboz (Evia) Adası, Mora Yarımadası ve Atina’nın kuzeyinin Almanya’daki tur operatörlerinin pek tercih ettiği bölgeler olmaması ve Türkiye’deki yetkililerin yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklamasının da bunda etkili olduğu belirtildi.

YANGINLARDA SON DURUM

Avrupa’nın güneyinde günlerdir devam eden yangınlara her gün bir yenisi ekleniyor. Türkiye’de yangınların büyük bir kısmı söndürülmüş olsa da Muğla’da beş yangının sürdüğü açıklandı. Komşu ülke Yunanistan’da da yangınlarla mücadele sürüyor. Eğriboz (Evia) Adası’nda yangınların ada merkezine sıçraması itfaiye görevlileri ve ada sakinlerinin söndürme çalışmaları ile engellenirken çok sayıda çevre bölgede yangınların devam ettiği bildirildi. İtalya´nın Molise Bölgesi´nde bulunan Campomarino Libo’da da yangınla mücadele sürüyor.