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HABERLERAvrupa Haberleri

Yangın tüpünden 13 kilo eroin çıktı

#Kapıkule Gümrük Kapısı#Eroin#Yangın Tüpü
Yangın tüpünden 13 kilo eroin çıktı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 40 kilogram uyuşturucu ile aralarında uydu takipli tasma, endoskopik kamera, trüf mantarının da olduğu çok sayıda ticari eşya ele geçirildi. Bir araçta ele geçirilen 13 kilogram eroin ise yangın tüplerinin içinden çıktı.

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Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analizlerde şüpheli araçlar tek tek tespit edildi. Araçlarda eşyaların niteliğine göre dedektör köpekler ve X-Ray tarama cihazları devreye girdi. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan kaçak yollarla yurda getirilmek istenen ticari ürünler ile esrar ve eroin cinsi uyuşturucu maddeler gümrük muhafaza ekipleri tarafından elle geçirildi. Gümrük kapısında gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunun ilkinde şüpheli görülerek X-Ray tarama cihazına sevk edilen, daha sonra ise narkotik dedektör köpeklerle aranan araçtaki yangın tüplerinin içerisinde toplam 13 kilogram eroin ele geçirildi.

Yangın tüpünden 13 kilo eroin çıktı
KAÇAK ÜRÜNLER DE VAR
Bir diğer uyuşturucu operasyonunda benzer yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen aramada tır dorsesinin tabanında oluşturulan gizli bölmedeki paketlerin içerisinde 27 kilogram esrar ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yakalamalarda yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen çok sayıda ticari ürün de ele geçirildi. Ürünler arasında 20 adet uydu takip özellikli tasma, 8 adet endoskopik kamera, 7 bin 750 adet oto yedek parçası, 5 bin 750 adet makine iğnesi, 8 bin 500 adet elektronik sigara ve aksamının yanında, yasa dışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca makoron, sigara kağıdı ve filtresi, 480 adet akıllı saat, 576 gözlük ve 106 kilogram trüf mantarı yer aldı. Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 13 milyon TL değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.
Yangın tüpünden 13 kilo eroin çıktı
Yangın tüpünden 13 kilo eroin çıktı

 

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#Kapıkule Gümrük Kapısı#Eroin#Yangın Tüpü

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