Yangın sabaha karşı yakaladı! 1 kişi öldü

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HESSEN eyaletine bağlı Schotten kasabasında müstakil bir evde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine yangına müdahale eden itfaiye kısa zamanda söndürmeyi başardı. Ancak evin içine giren ekipler bir kadın cesedi buldu. Polis sözcüsü, kadının nasıl öldüğü konusunda henüz bilgi olmadığını açıkladı. Bulunan cesedin adli tıpa gönderildiği ve yapılacak otopsi sonrası ölüm nedeninin belli olacağı belirtildi. Yangının çıkış nedeni de henüz netlik kazanmadı.

Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach bölgesinde ise bir motosiklet galeri ve tamirhanesi yandı. Yangında 100 motosiklet hasar gördü. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, milyonlarca Euro zarar oluştuğu açıklandı.