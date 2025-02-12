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Yangın sabaha karşı yakaladı! 1 kişi öldü

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#ALMANYA#Yangın#AVRUPADAN HABERLER
Yangın sabaha karşı yakaladı 1 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 12:57

Almanya’nın Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde meydana gelen yangınlarda bir kadın hayatını kaybeden, bir motosiklet dükkânında da ağır hasar meydana geldi.

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HESSEN eyaletine bağlı Schotten kasabasında müstakil bir evde sabah erken saatlerde yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine yangına müdahale eden itfaiye kısa zamanda söndürmeyi başardı. Ancak evin içine giren ekipler bir kadın cesedi buldu. Polis sözcüsü, kadının nasıl öldüğü konusunda henüz bilgi olmadığını açıkladı. Bulunan cesedin adli tıpa gönderildiği ve yapılacak otopsi sonrası ölüm nedeninin belli olacağı belirtildi. Yangının çıkış nedeni de henüz netlik kazanmadı.
Baden-Württemberg eyaletine bağlı Biberach bölgesinde ise bir motosiklet galeri ve tamirhanesi yandı. Yangında 100 motosiklet hasar gördü. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, milyonlarca Euro zarar oluştuğu açıklandı.

Yangın sabaha karşı yakaladı 1 kişi öldü


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#ALMANYA#Yangın#AVRUPADAN HABERLER

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