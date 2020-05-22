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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Yangın bir can aldı

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Yangın bir can aldı
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Berlin’in Schöneberg semtinde beş katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

 

BERLİN İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada yangına 30 kişilik ekip müdahale etti, ilk yardım ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, birinci katta bulunan daireden bir kişinin cesede çıkarıldı. Dumandan zehirlenen iki kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruştura başlatıldı.

 

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