Yan gelirleri arttı

Otto-Brenner Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre milletvekilleri, resmi maaşlarına ek olarak son dönemde toplam 53 milyon euro yan gelir elde etti.

Vakıf tarafından yapılan bir önceki döneme ait araştırmada ise toplam 30 milyon kazanç elde edildiği belirtilerek aradaki farka dikkat çekildi. Eylül ayında sona erecek yasama döneminde toplam 261 milletvekilinin yan kazanç bildirimi yaptığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin çoğunluğunun endüstri kuruluşlarına yakın olduğu ifade edilen CDU/CSU ile FDP mensupları olduğu vurgulandı.

Federal yasalara göre milletvekillerinin asıl görevlerin dışına çıkılmaması şartıyla yan kazanç elde etme hakkı bulunduğu, ancak belli bir miktardan sonra Meclis’ bildirme yükümlülüğü olduğu belirtildi. Son maske alımı skandallarından sonra Federal Meclis’te alınan kararla lobi faaliyetlerinin daha sıkı takibi ve ek gelir faaliyetlerinin şeffaf hale getirilmesi yönünde sert yönetmelikler uygulamaya konulmuştu.