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Yamyam cinayetinde gelişme! Eşcinsel olduğu ortaya çıkmasın diye parçalara ayırmış!

#Almanya#Cinayet#Avrupadan Haberler
Yamyam cinayetinde gelişme Eşcinsel olduğu ortaya çıkmasın diye parçalara ayırmış

Almanya’da uzun süre gündem olan yamyam cinayetinin zanlısı ilk kez konuştu. Zanlı Stefan R. internet üzerinden cinsellik amaçlı evine davet ettiği Stefan T.’nin geldiğinde sarhoş olduğunu ve cinsel ilişkiden sonra uyuyup kaldığını söyledi. Sabah kalktığında ise Stefan T.’yi koltuk üzerinde ölü olarak bulduğunu iddia etti.

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BERLİN’de 2020 yılının eylül ayında işlenen yamyam cinayeti Almanya gündemine oturmuştu. Matematik öğretmeni Stefan R., internet üzerinden tanıştığı montaj ustası Stefan T.’yi, cinsel ilişki ve insan eti yeme fantezisiyle evine davet ederek burada öldürüp parçalara ayırmaktan tutuklandı. Berlin’de başlayan duruşmada susma hakkını kullanan zanlı Stefan R., yaklaşık iki aydır süren duruşmada sürpriz bir şekilde suskunluğunu bozarak savunma yaptı. Zanlının avukatı, müvekkili adına yazılı olarak yapılan savunmayı okudu.

PANİĞE KAPILMIŞ!
Zanlı, ilk kez yaptığı savunmasında evine davet ettiği Stefan T.’yi öldürmediğini belirtti. İnternet üzerinden cinsellik amaçlı evine davet ettiği Stefan T.’nin geldiğinde sarhoş olduğunu ve cinsel ilişkiden sonra uyuyup kaldığını söyledi. Sabah kalktığında Stefan T.’yi koltuk üzerinde ölü olarak bulduğunu söyleyen zanlı, paniğe kapıldığını ve eşcinselliğinin ortaya çıkmaması için cesedi küvette parçalara ayırdığını kaydetti. Stefan T.’yi ne öldürmeyi amaçladığını ne de böyle bir şeyi göze alabileceğini söyledi.

YAZIŞMALAR FANTEZİYMİŞ!
Stefan T.’nin alkolün yanı sıra yanında getirdiği bir sıvı karşımı da içince iyice kendinden geçtiğini belirten zanlı, chat’teki cinsel dürtülü insan eti yeme yazışmalarının ise sadece fantezi olduğunu belirtti. Ancak savcılık zanlının tamamen şahsi hislerlerle ve cinsel dürtülü insan eti yeme içgüdüsüyle Stefan T.’yi öldürdüğünü iddia ediyor. BERLİN

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#Almanya#Cinayet#Avrupadan Haberler