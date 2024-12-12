Yalova Valisi’nden Avrupa El Ele Vakfı Başkanı’na teşekkür

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ANTALYA merkezli El Ele Vakfı’nın düzenlediği törende konuşan Vali Kaya, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık ediyoruz. Bir insanın ne zaman, nerede ve nasıl engelli olacağını önceden bilemeyiz. Bu nedenle engelli bireylerimizin, yardıma muhtaç çocuklarımızın ve yaşlılarımızın sorunlarına yönelik çalışan kişi, kurum ve kuruluşları yürekten tebrik ediyor, bu tür iş birliklerinin artmasını diliyorum” dedi.





‘EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ YÜZLERİ GÜLDÜREBİLMEK’

Teşekkür belgesini almaktan onur duyduğunu ifade eden Hocazade, “Engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunabilmek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilmek en büyük mutluluğumuz” diye konuştu. “Topla, dağıt ve dinsin ağıt” sloganıyla faaliyet gösteren Avrupa El Ele Vakfı, bağışlarla temin ettiği manuel ve akülü tekerlekli sandalyeleri Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Vakıf, yaşlılar ve yardıma muhtaç çocuklar için projeleriyle de örnek oluyor.

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