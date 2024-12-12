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Yalova Valisi’nden Avrupa El Ele Vakfı Başkanı’na teşekkür

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#Yalova Valisi#Avrupa El Ele Vakfı Başkanı#AVRUPADAN HABERLER
Yalova Valisi’nden Avrupa El Ele Vakfı Başkanı’na teşekkür
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 11:39

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Avrupa El Ele Vakfı Başkanı Cengiz Hocazade’ye, ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye desteği sağladığı için teşekkür belgesi takdim etti.

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ANTALYA merkezli El Ele Vakfı’nın düzenlediği törende konuşan Vali Kaya, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden birine tanıklık ediyoruz. Bir insanın ne zaman, nerede ve nasıl engelli olacağını önceden bilemeyiz. Bu nedenle engelli bireylerimizin, yardıma muhtaç çocuklarımızın ve yaşlılarımızın sorunlarına yönelik çalışan kişi, kurum ve kuruluşları yürekten tebrik ediyor, bu tür iş birliklerinin artmasını diliyorum” dedi.

Yalova Valisi’nden Avrupa El Ele Vakfı Başkanı’na teşekkür

‘EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ YÜZLERİ GÜLDÜREBİLMEK’
Teşekkür belgesini almaktan onur duyduğunu ifade eden Hocazade, “Engelli kardeşlerimizin hayatlarına dokunabilmek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilmek en büyük mutluluğumuz” diye konuştu. “Topla, dağıt ve dinsin ağıt” sloganıyla faaliyet gösteren Avrupa El Ele Vakfı, bağışlarla temin ettiği manuel ve akülü tekerlekli sandalyeleri Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Vakıf, yaşlılar ve yardıma muhtaç çocuklar için projeleriyle de örnek oluyor.

Haberin Devamı

Yalova Valisi’nden Avrupa El Ele Vakfı Başkanı’na teşekkür

Yalova Valisi’nden Avrupa El Ele Vakfı Başkanı’na teşekkür

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