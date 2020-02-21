Yalnız yaşayan biri

NEONAZİ terörist Tobias R., 1977 Hanau doğumlu. Babası Hans Gerd işletmeci, öldürdüğü annesi Gabriele ise ev kadını. Saldırgan, gençliğinde Eintracht Frankfurt takımının alt yapısında futbol oynamış. Dizinden yaralanınca, futbol kariyeri sona ermiş. Adının yazılmasını istemeyen eksi bir arkadaşı, futbol kariyeri biten saldırganın bu tarihten itibaren tamamen değiştiğini, arabayla kent merkezinde yarış yaptığını, kurusıkı silahla insanları korkuttuğunu anlattı.

Liseyi bitirdikten sonra Frankfurt’ta bankacılık üzerine meslek eğitimi yapan saldırgan, Bayreuth Üniversitesi’nde işletme okudu. Çevresine sık sık “Sevgilimle Mayorka’ya tatile gidiyorum” diyen saldırganın, yalnız yaşadığı belirtildi. İki yıl önce çalıştığı sigorta şirketindeki işini bırakan ırkçının, kendini ‘üstün zekâ’ olarak gördüğü ve tüm dünyaya meydan okuduğu belirtildi.

Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth’un açıklamasına göre Tobias R., lisanslı avcı ve ruhsatlı silahları var. Bölgedeki avcı derneklerine de üye olan neonazi Tobias’a ait aralarında 9 mm çapında silahın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi. Irkçı, geçen yıl yetkililer tarafından rutin kontrolden geçirilmiş, ancak kimse dikkat çekici herhangi bir şey görememiş.