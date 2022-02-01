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HABERLERAvrupa Haberleri

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

#Ali Duran#Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi#AVRUPADAN HABERLER
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Antalya’da, Almanya’dan 20 gün önce geldiği öğrenilen Ali Duran (58), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

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OLAY, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 727 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Bir süre önce Almanya’dan gelen Ali Duran’dan haber alamayan yakınları komşularından ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbarla eve giden ekipler kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Güvenlik görevlileriyle eve giren sağlık ekipleri, Duran’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Duran’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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