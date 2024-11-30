Yalnız kadınların görevi mi?

Haberin Devamı

9 ve 13 yaşlarındaki kızlarının sevgi içinde büyümeleri için her ikisi de gösterdikleri özeni südüreceklerini belirtirken, Berlin yakınlarındaki Potsdam kentindeki ayı evde oturmaya devam ettiklerini de açıkladılar.

“Her şeyden önce çocuklarımızın huzuru için ailemizin özel yaşamına saygı gösterilmesini istiyoruz” çağrısında bulunmayı da ihmal etmediler.

Özellikle sosyal medyada, bu ayrılığın ‘günah keçisi’ hemen bulundu.

Bakan Annalena Baerbock, politik kariyerini ön planda tuttuğu için eşini ve çocuklarını ihmal etmekle suçlandı.

2013 yılından beri Federal Meclis milletvekili olan, 2018-2022 yıllarında Yeşiller Eş Başkanlığı yapan Annalena Baerbock, çocuklarına ve eşine yeteri kadar zaman ayırmamakla suçlandı.

Hele hele 8 Aralık 2021’de Federal Dışişleri Bakanı olduğundan beri sürekli yurt dışı ve yurt içi seyahatlerde olduğu için ailenin bütün yükünü eşi Daniel Holefleisch’ın çektiği, çocukların her şeyiyle onun ilgilendiği yazılıp çizildi.

Ve evliliğin bu yüzden bittiği de...

Haberin Devamı

KADINLARA ‘3K’ GÖREVİ

Almanya’da ilk ayrılan, boşanan Annalena Baerbock ile eşi Daniel Holefleisch değildir.

Almanya’da her üç evlilikten biri boşanmayla bitmektedir.

2023 yılındaki boşanma oranı resmi verilere göre yüzde 35.7’dir.

84.7 milyon nüfuslu Almanya’da 43 milyonun üzerinde kız ve kadın yaşamaktadır.

Kadınların eğitim düzeyi erkeklerinden daha yüksektir.

Liseyi bitiren kadınların oranı yüzde 41, erkeklerin yüzde 32.7’dir.

Yüksek öğrenim yapan kadın oranı da erkeklerden daha fazladır.

Şu anda yüksek öğrenim yapmakta olan kız ve kadın öğrencilerin oranı yüzde 50.5’i bulmaktadır.

Almanya’daki akademisyen kadın oranı yüzde 39.5, erkek oranı ise yüzde 34.9’dur.

Böyle olduğu halde, iş piyasasında durum çok daha farklıdır.

Erkeklerin yüzde 84.’6’sı, kadınların yüzde 76.8’i çalışmaktadır.

Erkeklerin yüzde 91’i tam gün çalıştıkları halde, bu oran kadınlarda yüzde 27’de kalmaktadır.

Yani kadınların çok büyük bir bölümü, çocuklarına bakmak, çocuklarını eğitmek, yetiştirmek ve ev işlerini yapmak için ya çalışmamakta ya da yarım gün çalışmaktadır.

Yani dünyanın çeşitli kesimlerinde olduğu gibi, Almanya’da da ‘ailenin yükünü’ genelde kadınlar çekmektedir.

Başka bir deyişle; Almanya’da kadınlar için günümüzde de ‘3K’ geçerlidir.

Yani muhafazakâr ‘kinder, küche, kirche’ (çocuklar, mutfak, kilise) düşüncesi.

Yani çocuk büyütme, alış-veriş ve yemek yapma, kiliselerin muhafazakâr temel değerleri ışığında çocuk yetiştirme.

Haberin Devamı

KAFALAR HÂLÂ DEĞİŞMEDİ

Evet...

Her ne kadar 2000’li yılların başından beri 3K, ‘kinder, küche, karriere’ (çocuklar, mutfak, kariyer) olarak değişse de Almanya’da özellikle erkeklerin çoğunun bu konudaki yaklaşımı bir türlü değişmemiştir.

Sosyal medyadaki bu paylaşımlar, her alanda dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Almanya’da ‘kafaların değişmediğini’ göstermektedir.

Zaten bu ‘eski kafalar’ değişmediği için de daha nitelikli ve yapılan araştırmalara göre daha başarılı oldukları halde tam gün çalışan kadınların oranı da hâlâ yüzde 30’u bile bulmamaktadır.

*

Evet...

Annalena Baerbock, iki çocuklu bir annedir.

Hiç şüphesiz çocuklarını her anne gibi Annalena Baerbock da çok sevmektedir.

O da çocuklarına ve eşine zaman ayırmayı da çok istemektedir.

Ama Annalena Baerbock, politik bir sorumluluk üstlenmiştir.

Bu sorumluluğunu hakkını vererek yerine getirmek için gerektiğinde günlerce sevdiklerinden uzak kalmaktadır.

*

Evet...

Çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmek için eşi Daniel Holefleisch, tam gün değil de yarım gün çalışmaktadır.

Baerbock-Holefleisch çiftinin ev işlerine yardım eden, çocuklarıyla yakından ilgilenen bir kadın bakıcıları da vardır.

Kaldı ki, bir ailede çocuklara bakmak, onları yuvaya, okula getirip götürmek, onları yetiştirmek, yemek yapıp bulaşık yıkamak yalnız kadınların, annelerin görevi değildir.

Olmamalıdır da...

Hâlâ Orta Çağ’da yaşayan o ‘dar kafalılar’, artık kafalarını değiştirmeliler...