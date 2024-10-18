‘Yallah Cinayet’ kitabını fuarda tanıtacak

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BÜLENT Ceylan, kitap fuarı tanıtımı öncesinde yaptığı bir söyleşide polisiye roman ve film tutkunu olduğunu açıkladı. Ünlü komedyen, “Çözülmesi gereken bir şeyi olan gerilim filmlerini çok seviyorum. Bazı karakterlerle birlikte nefesinizi tutarsınız. Şüpheli olabilirler ama içinizden dersiniz ki; ‘Ah hayır, o çok tatlı biri, umarım o değildir’” dedi. Eğer bir gün bir sinema filminde oynayacak olursa, kendisini dedektif olarak hayal ettiğini de söyleyen Bülent Ceylan, “Bana katili kimse yakıştıramaz. Kurban olursam rolüm çok kısa olur, fazla konuşmam” diyerek espri yaptı. Ceylan kitabında, bir polisle birlikte Sherlock Holmes ve Dr. Watson tarzında bir dedektif ikilisi oluşturuyor. Kitapta çokça otobiyografik ögeler olduğunu söyleyen Ceylan, “Eşim, çocuklarım ve annem, gerçek hayatta da böyle bir durumda bana destek olurlar, bu yüzden onları kitaba dahil etmek zorunda kaldım” diye konuştu. Romanda bir soğuk hava deposu sahibinin ölü bulunmasıyla başlayan olaylar zincirinde, baş şüpheli, Ceylan’ın sahnedeki karakteri Hasan’a fazlasıyla benziyor.