Yakupsoy adına şiir yarışması düzenlendi

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1970’li yıllarda İngiltere’ye göç eden ve uzun yıllar derneğin aktif bir üyesi olan Yakupsoy, Kıbrıs Türk toplumuna yaptığı katkılarla tanınıyor. Londra’da Türkçe eğitim veren okullarda gençlere yazma sevgisini aşılamaya yönelik faaliyetlerde de bulunan Yakupsoy’un anısına düzenlenen yarışma, Türkçe ve İngilizce dillerinde çeşitli kategorilerde şiirleri değerlendirdi. Çocuklar, yetişkinler ve öğrenme güçlüğü çeken bireyler için beş ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya katılan şiirler, jüri tarafından kör değerlendirme yöntemiyle puanlandı. Jüride Yakupsoy’un yanı sıra Semra Eren Nijhar, Susan Darbaz ve Ali Uysal gibi isimler yer aldı. KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Muavin Konsolos Mustafa Erçakıca, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve toplum üyeleri de etkinliğe katıldı.



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TÜM ŞİİRLER KİTAPLAŞTIRILDI

Yarışmaya katılan şiirlerin tamamı bir kitapta toplanarak satışa sunuldu. Elde edilen gelir ise topluma yönelik eğitim projelerine aktarılacak. Dernek Başkanı Dr. Seyyare Beyzade, bu yarışmanın gelecek yıllarda da devam edeceğini ve Türk sanat camiası için önemli bir adım olduğunu belirtti. Yarışmanın kazananları arasında farklı yaş gruplarından şiir yazarları yer aldı. 8-11 yaş çocuklar kategorisinde Maya Beyzade birinci olurken, yetişkin kadınlar kategorisinde Münevver Borova, erkekler kategorisinde ise Mete Ekmekçioğlu birinciliği elde etti. Beyzade ayrıca, jüri üyelerine ve etkinliğe katılan misafirlere teşekkürlerini sundu. Son olarak, yarışmaya katılan tüm şiirlerin Türk edebiyatının önemli şairleri Nazım Hikmet, Osman Türkay ve Orhan Veli Kanık’ın eserleriyle birlikte okunduğu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

